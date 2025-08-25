Los comerciantes de Gamazo (Valladolid), al límite: “ni proveedores, ni taxistas, ni ambulancias, estamos totalmente aislados”

Bares, restaurantes, farmacias, carnicerías o tiendas varias, son algunas de las afectadas por las obras llevadas a cabo por la empresa pública Aquavall, para la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, que comenzó en junio. Las obras se han traducido en el corte de prácticamente la calle completa, especialmente en la zona dónde se concentran la mayoría de los establecimientos.

Las obras tienen prevista su finalización a finales de septiembre, aunque no está claro. Con la llegada de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y el fin de las vacaciones, los comercios temen que las pérdidas se agraven aún más.

Ha ido a peor, al principio de las obras estaban al principio de la calle, y pensábamos que la evolución iba a ser de poco en poco Jacobo Nieto Encargado del establecimiento "CashConverters"

Jacobo Nieto, encargado "CashConverters", un establecimiento dedicado a la compraventa de productos de segunda mano, cuenta que el nivel de ventas se ha visto afectado duramente, ya que muchos de los clientes llevan productos de grandes dimensiones, que en una situación normal aparcarían en la puerta y no les supondría ningún problema. “Ahora han cortado la calle entera, no hay accesos, no están abriendo vías de servicios para los vecinos, para los negocios”, son las quejas generales de todos los comercios.

Sonia Carreño, empleada de la Jamonería Salgado Ramos, es otra de las muchas afectadas por las obras. Cuenta que si ya de normal los agostos son duros para los comercios locales de una ciudad como Valladolid, el aislamiento de su comercio, al igual que otros, agrava mucho más la situación. “Bastante peor en general, ni proveedores, ni taxistas, ni ambulancias, estamos totalmente aislados”, es la queja que expone.

Todo ello, unido al anuncio reciente del corte de los vados hasta el fin de las obras, ha llevado a que los negocios no puedan más y expresen al Ayuntamiento y a la empresa pública que lleva a cabo todo sus quejas y preocupaciones, exigiendo, al menos, tener una vía de servicio para el acceso. “Yo no veo que esto se haya solucionado a corto plazo, ellos siguen haciendo la obra sin ningún tipo de miramiento ni perjuicio hacia todos los negocios ni personas que viven en esta zona”, comenta Sonia Carreño.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha ofrecido explicaciones, alegando que la red de abastecimientos ya está concluida y se está trabajando en el saneamiento, explicando que el problema es que ese colector va prácticamente por el centro de la calzada, lo que hace difícil compatibilizar el tener un carril libre para el acceso. “La obra está en un punto complicado por la confluencia con la calle Bailén y las obras de rehabilitación del antiguo Hotel Felipe IV y de un edificio en Gamazo 11”, cuenta. Para intentar solucionar la situación, están valorando en los tramos dónde ya se ha terminado las obras habilitar alguna zona para que estén más cerca de los negocios.