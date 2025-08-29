Un colegio de Valladolid se convierte en el primero con Área de Educación Emocional de Castilla y León

El CEIP Pedro Gómez Bosque se convertirá en el curso 2025/2026 en el primer colegio de Castilla y León, y uno de los primeros en España, en contar con un área de Educación Emocional dentro de su currículo oficial, con vistas a hacer frente al incremento sin precedentes de los problemas emocionales durante la infancia y la adolescencia, algo que afecta especialmente a España, que es uno de los países europeos en los que más han crecido estos diagnósticos. "En nuestro centro, como en todos, se observan situaciones que necesitan herramientas para aprender a vivir en este mundo con redes sociales" nos contaba en COPE Diego Olivar, director del CEIP Pedro Gómez Bosque.

Este proyecto ha sido diseñado en su totalidad por el equipo docente del centro, que ha convertido esta materia en una asignatura más que se impartirá a todos los cursos durante una hora a la semana, además de estar conectada de manera integral con el resto de asignaturas. Tendrá un enfoque íntegramente práctico y se llevarán a cabo actividades como dinámicas de autoconocimiento, regulación emocional, resolución pacífica de conflictos o gestión del pensamiento. "No queremos que esta asignatura se vea en cuadernos, si no que se vea en su día a día, en su vida" aseguraba en COPE Diego Olivar, director del CEIP Pedro Gómez Bosque.

Entre las actividades conjuntas que se realizarán entre asignaturas en las aulas, el director del CEIP Pedro Gómez Bosque, Diego Olivar, nos ha adelantado en COPE algunos de los proyectos que el equipo docente ha preparado para los alumnos. Por ejemplo, se va a crear un storytelling en el que cada curso va a ser una emoción, también proyectos vinculados a la meditación y la respiración, para que cuando los alumnos lleguen al colegio conecten con lo que van a hacer. En resumen, una serie de actividades que desarrollen los contenidos del currículo, que también permitan preguntar a los alumnos cómo se encuentran o qué sienten para avanzar en su gestión emocional.

Con esta iniciativa este centro escolar busca dotar a su colegio con herramientas personal y transformar la convivencia en sus aulas, creando un ambiente más respetuoso y que prevenga situaciones de acosos o conflictos sociales. Además, el CEIP Pedro Gómez Bosque quiere lanzar un mensaje a la comunidad educativa y las instituciones para que se abra el debate sobre el papel que ocupa la educación emocional dentro del sistema educativo español.