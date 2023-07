Carnero impulsa una consulta pública para reducir el tamaño de la ZBE: “Empezamos de cero”

Ha pasado poco más de un mes desde de que se hiciera con el bastón de mando de la alcaldía de Valladolid y Jesús Julio Carnero ha puesto en marcha dos de los grandes proyectos con los que se presentó como candidato. El cambio urbanístico que permitirá recuperar el soterramiento de las vías del tren y la reducción de la zona de bajas emisiones. A su paso por el Mediodía en COPE Valladolid, el alcalde de la ciudad ha anunciado en primicia que se pone en marcha la consulta pública previa a la reducción de este espacio público. “Iniciamos todo el proceso para que tengamos una Zona de Bajas Emisiones reducida, reducida a la mínima expresión. Lo anunciamos en COPE: Empezamos de cero con la Zona de Bajas Emisiones”, ha anunciado.

Desde hoy, 21 de julio, y hasta el 15 de septiembre cualquier ciudadano, organización o asociación que lo considere podrá remitir sus opiniones y sugerencias. Una consulta pública sobre esta Zona cuyo tamaño quería duplicar el anterior equipo de gobierno. En Valladolid, los documentos aprobados fijaban una ZBE de grandes dimensiones, 3,1 km2, lo que ha provocado incertidumbre en importantes grupos afectados, como comerciantes, hosteleros, estudiantes y ciudadanos del alfoz, entre otros.

El plazo no sólo se amplía para garantizar que los interesados tienen tiempo suficiente para presentar sus alegaciones a pesar de estar en época estival. Se abren varias vías para hacer llegar las alegaciones: en el buzón digital de “Reclamaciones y Sugerencias”, https://www.valladolid.gob.es/es/reclamaciones-sugerencias, dirigidas al correo electrónico: cpptm@ava.es y en el Registro General del Ayuntamiento de Valladolid.

Sí al soterramiento

Jesús Julio Carnero no pasa por alto el proyecto urbanístico al que se abrazó en campaña, pero que está espoleando para sacarlo del cajón y así recuperarlo: el soterramiento de las vías del tren. También. Aún no se puede hablar de plazos pero se han dado importantes pasos para desencallar. “Sustituimos integración por soterramiento y lo que estamos abordando con el Plan General de Ordenación Urbana. Y eso es lo que estamos abordando con esos estudios iniciales. Nos estamos anticipando. Los plazos vendrán determinados por todo este proceso”.

Cambios en arterias principales

La corporación municipal sigue dando pasos para acomodar el urbanismo a una hoja de ruta en la que todos tengan cabida sin apartar al vehículo privado, pero, eso sí, respetando las exigencias medioambientales que establece la normativa europea.

Uno de esos proyectos en la ampliación del puente de Poniente para que incluya un carril más para vehículos privados. Otro es la re-ubicación del carril bici del Paseo Isabel La Católica. Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, insiste en que es un proyecto conciliador y que no va a suponer la tala de árboles. “Da respuesta al criterio de convivencia y no se va a menoscabar el paso de peatones y ciclistas, pero recuperando el carril para vehículos. Y muy importante, no vamos a talar ningún árbol”, ha enfatizado.