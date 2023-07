El campo de Castilla y León inicia la siega y constata una cosecha “castastrófica”

Los costes de producción y el clima se han aliado para golpear al campo de Castilla y León que este mes afronta la época de siega. Sobre el terreno y con la cosecha en marcha, Antonio y Julián, dos agricultores de Segovia y de Salamanca, confirman que estamos ante un balance “catastrófico”. “Los resultados son pésimos. Estamos esperando a los técnicos de agroseguro. Muy mala cosecha”, explica en Herrera en COPEAntonio Fileto, agricultor en Segovia.

Los costes durante la siembra y los bajos precios a la hora de recolectar, unido a una siega pesimista, complican la viabilidad de muchas explotaciones. Julián Juanes, agricultor en Salamanca, nos comenta que se cierra un año de “pérdidas incalculables”.

Las leguminosas a cero

Juan Ramón Alonso es agricultor en Valladolid. Espera empezar este fin de semana con la recogida, pero comenta en el Mediodía de COPE que los cereales apenas llegan a los 1.000-2.000 kilos, frente a los más de 3.500 de otras campañas. Lo peor se está encontrando en las leguminosas. “A cero", apenas 100 kilogramos frente a los 3.000.

“De secano, garbanzo y lenteja, año catastrófico, sobre todo en lenteja. No cogemos ni la semilla”, apuntan. "Las leguminosas, este año no hay nada y no vamos a recoger ni el beneficio. Hemos trabajado gratis”, coinciden los tres.

Y eso acabará notándolo el consumidor con producto importado de inferior calidad y más caro, como señala Alonso.

La lluvia no ha resuelto nada

Las lluvias de las últimas semanas han impactado en el campo, pero no para mejorar la cosecha, sino para que broten malas hierbas y eso al final acabe afectado a la siega. “Se está llenando y no se puede recoger y lo está llenado de malas semillas y tendremos problemas el año que viene”, se lamenta desde Valladolid, Alonso.

Los embalses de la CHD llegan al 63,5%, 11 puntos por debajo de la última década. Alejandro Barriuso, director técnico de la CHD, explica en Herrera en COPE que las reservas se han comportado peor en el sistema del Pisuerga y en la zona de León.