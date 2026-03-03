COPE
Semana Santa en Jerez
'CARRERA OFICIAL' | 04 MARZO 2026

Con Orlando Lucena, Delegación Diocesana de HH y CC; el historiador Eugenio Vega y su libro 'La Semana Santa en la literatura' y Pedro Pérez, hermano mayor de Tres Caídas

Gabriel Álvarez

'Carrera Oficial' 04-03-26

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura83:26 min escucha

