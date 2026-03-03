Juan Gadeo celebra en COPE Jaén un año de récord para Interóleo y avisa al sector del aceite

Con motivo del 60 aniversario de COPE Jaén, la emisora ha contado con la presencia de Juan Gadeo, presidente de Grupo Interóleo. Durante una entrevista especial, Gadeo ha felicitado a la cadena por su trayectoria y ha analizado la situación actual del sector del aceite de oliva en la provincia.

Un año de récord para Interóleo

Gadeo ha calificado la trayectoria reciente de la compañía como muy positiva. A falta de cerrar los datos definitivos, el presidente ha avanzado que la facturación de la empresa superará los 263 millones de euros, con cerca de 70.000 toneladas comercializadas en el último año y la incorporación de un nuevo socio.

La concentración, el gran reto

El presidente de Interóleo ha señalado que el principal desafío del sector es la falta de concentración. Según Gadeo, existe un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda, con "muchos vendiendo y muy pocos comprando", lo que provoca que el precio lo imponga la parte compradora de forma organizada.

Ya es hora de tomar decisiones" Juan Gadeo

Gadeo ha sido contundente al respecto: "Haciendo lo que estamos haciendo nos está llevando a como vamos". Por ello, ha instado a los agricultores y a los consejos rectores a actuar, afirmando que "ya es hora de tomar decisiones". De lo contrario, advierte, "si hay una campaña media, los precios empiezan a sufrir".

Dentro de poco recurriremos a los tractores y a la carretera" Juan Gadeo

El presidente de Interóleo ha lamentado que la solución podría pasar por volver a las protestas: "Desgraciadamente, dentro de poco recurriremos a los tractores y a la carretera". Finalmente, Gadeo ha felicitado a COPE Jaén por su trabajo profesional y necesario, animando a la emisora a "seguir como vais" para continuar siendo un referente informativo en la provincia.