Controlsys celebra el 60 aniversario de COPE Jaén y desvela sus claves de futuro

Con motivo del 60 aniversario de COPE Jaén, la emisora ha contado con la participación de Pepe Torres, director general de Controlsys, una firma con más de 25 años de experiencia en soluciones tecnológicas para empresas. Torres ha repasado la trayectoria de la compañía, que tiene presencia en Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga, y ha compartido su visión sobre el futuro del sector.

Una radio que es 'compañía'

Desde una perspectiva personal, Torres ha descrito su relación con la emisora como algo más que un medio de información. Para mí, COPE no solo es una radio, para mí es compañía", ha afirmado, destacando que es su acompañante diario en los numerosos viajes que realiza por trabajo. Además, ha elogiado el trabajo de la cadena: "creo que estáis haciendo un gran trabajo".

El director de Controlsys también ha puesto en valor la adaptación de la emisora a los nuevos tiempos. Ha mencionado la creación de podcasts y una aplicación móvil que, en su opinión como experto tecnológico, está "bastante bien desarrollada y actualizada", concluyendo que la radio va por el "buen camino".

Honestidad y formación como claves del éxito

Al ser preguntado por los retos de Controlsys, Torres ha señalado que en una empresa tecnológica los desafíos son diarios y que la clave reside en la formación continua. "Si no tiene una gente formada y un personal formado y comprometido, no tienen nada dentro de la compañía", ha subrayado. También ha definido la honestidad como el pilar de su éxito: "Nuestra clave ha sido ser honestos con el cliente, porque trabajamos en capitales pequeñas donde nos conocemos todos".

Nuevos retos: consultoría y ciberseguridad

En cuanto al futuro de la empresa, Pepe Torres ha anunciado la creación de un nuevo departamento de consultoría para ayudar a los clientes con certificaciones como el Esquema Nacional de Seguridad o NISHDOC. Asimismo, ha confirmado que la compañía está creciendo en soluciones de ciberseguridad para hacer frente a las nuevas demandas del mercado.