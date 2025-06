Así sonará el festival “ecléctico” de Valladolid que cumple su edición 7.0

Conexión Valladolid calienta motores para su séptima edición, que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de junio en el recinto ‘Pingüinos Arena’, consolidando su modelo festivo cómodo e inclusivo. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado hoy junto con la organización todos los detalles de un año histórico en la ciudad.

Tres días de música repartidos en cuatro escenarios -paSiÓn 20 Aniversario, Vibra Mahou, NEC y One Night Only Boiler Room- “primando la calidad de la música, la conexión entre el público y los artistas, y el bienestar y disfrute del asistente”. Para ello, se volverá a contar con un formato Twin en los escenarios principales, con el fin de evitar esperas entre conciertos, baños deluxe, siempre atendidos y puntos de agua potable. Además, se mantendrá la iniciativa llevada a cabo el año pasado creando espacios para las familias y más pequeños.

Por parte del festival, su director Álvaro Vidal, ha presentado los detalles de una edición que viene cargada de Aniversarios - Albertucho y Bebe celebran sus 20 Años y Elefantes su 30 Aniversario- o las únicas paradas en la región, de importantes tours como es el caso de Melon Diesel o del artista internacional Trueno, que dará en Conexión Valladolid su único concierto en un festival en Castilla y León.

Otros de los nombres de primer nivel del cartel de este año son, para el viernes, Shinova, Mala Rodríguez, Cristian Varela, Alcalá Norte, Carlos Ares y Javi Reina, y, para el sábado, Mikel Izal, Ultraligera, Delaporte, 84, Antílopez, Merino, Villanueva y Richi Risco.

Festival ecléctico

Un cartel ecléctico que fusiona lo más destacado del panorama musical actual a la vez que apoya a las bandas locales y emergentes con la iniciativa #conlosnuestros, que permitirá al público disfrutar de Marsella, Bravo Maldonado, Velayos, Mairena y Maref en la jornada del viernes. Además, el sábado se abrirá por la mañana con actividades infantiles desde el mediodía en el escenario NEC, incluyendo un DJ set de talentos infantiles, Who Is In Da House, y el karaoke familiar, The Real Karaoke.

El domingo volverá a ser la sesión Super Cristongo XXL, la reconocida fiesta de disfraces musical llena de “sorpresas y diversión”, la que pondrá el broche a los tres días de música en ‘Pingüinos Arena’.