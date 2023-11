Así llega a fin de mes una joven con el Salario Mínimo Interprofesional: "Imposible sobrevivir"

El salario mínimo interprofesional podría subir un seis por ciento en los próximos dos años. Es la propuesta que hará la patronal a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y que permitiría que los trabajadores que cobran 1.080 euros pasen a percibir 1.145 en 14 pagas. Con una inflación que no deja de subir y con los tipos de interés por las nubes, no es sencillo estirar un salario mínimo. En Castila y León hay 100.000 trabajadores que apenas superan los 1,000 euros al mes. Es el caso que hoy te hemos contando en Herrera en COPE Valladolild. Una joven vallisoletana con una modesta hipoteca, una letra de un coche y poco margen para llenar la cesta de la compra con carne, pescado o aceite. Para eso le ayudan sus padres.

Como nos ha explicado “ahora para hacer la compra y tener una dieta equilibrada necesitamos la ayuda de los padres, ellos me hacen la compra grande del mes con carne, pescado y verdura. Para el resto de gastos más o menos podemos asumirlo con nuestro sueldo”.

Y eso que como ella dice tuvo la suerte de comprar la casa hace 5 años y el tipo de interés no era el que hay ahora “si me hubiera tocado ahora no hubiera podido comprarme una casa”.

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Tiene que hacer verdaderos esfuerzos para llegar a fin de mes y estirar el sueldo todo lo posible. Cuando tiene que asumir gastos extraordinarios como el seguro del coche, o el IBI supone para ella un mundo aparte, tiene que hacer maravillas como nos ha dicho con lo poco que puede ir ahorrando. “Cuando te viene un gasto así te desmonta todo el mes. De lo que gano tengo que ir apartando dinero para esos gastos porque si no el mes siguiente es imposible de asumir”. Eso en cuanto a los gastos que debes tener en cuenta para poder sobrevivir, pero hablar de caprichos o de compras atemporales es casi imposible “hace 3 años que no me voy de vacaciones”.

Para toda las personas que viven con estos sueldos las negociaciones que se están llevando a cabo son cruciales. “ Estoy muy pendiente de esa subida para poder vivir mes a mes, entiendo que todos miran sus bolsillos, pero la gente que cobraros el SMI con todo lo que ha subido la vida necesitamos que la subida vaya en consonancia porque sino no podremos vivir”.