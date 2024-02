El apagón de la TDT provoca desabastecimiento a algunas tiendas de Valladolid: "Sin adaptadores"

En dos días un nuevo apagón digital va a dejar sin televisión a un dos por ciento de la población de Castilla y León la práctica totalidad, del medio rural, según datos del Gobierno. Los canales de la TDT dejarán de emitir y a partir de este miércoles, 14 de febrero, sólo podrán sintonizarse en los televisores aquellas emisiones en formato HD. ¿Esto que supone? A partir de ese momento, deberás disponer de un televisor o descodificador de TDT compatible con la alta definición para ver la oferta televisiva. Los televisiones más antiguos, con más de quince años, es probable que no tengan esta opción. Si te has fijado, en un ángulo de la pantalla aparece el logotipo del canal y las letras SD. Estos canales, son los que dejarán de verse en caso de no contar con un receptor adecuado.

“Sí, ha habido desabastecimiento” nos ha contado en Herrera en COPE Vallladolid, Eduardo, gerente de Ópalo electrodomésticos. “Nos hemos quedado sin TDTs, las televisiones en un determinado tamaño se han vendido todas. Siempre quedan, porque televisiones hay muchas, pero TDT no se esperaba que hubiese tanta demanda. Han llegado en grandes cantidades pero se ha vendido todo”.

¿Sabe la población que va a haber un apagón? Eduardo nos cuenta que en la tienda siguen dando información. “La gente sabe que habrá un apagón pero no está muy informada. No saben si van a dejar de ver la tele. Si su tele les sirve. Si tienen que poner otro TDT … entonces vienen a preguntarnos, nos cuenta Eduardo. Si la tele se ve en HD, el miércoles 14 se seguirá viendo”.

Dos formas de seguir viendo los canales

La primera forma de seguir viendo, por ejemplo, TRECE en tu televisor es tan simple como comprar uno nuevo que tenga compatibilidad con la Alta Definición. No es necesario que la televisión sea último modelo ni tenga sistema de smart tv, si no que tenga esa capacidad de reproducir en HD, algo que viene en la ficha de ese 98% de los modelos del mercado.

La segunda, un poco más compleja, es comprar un adaptador de TDT que sí que tenga la posibilidad de registrar canales en Alta Definición. Se puede adquirir en cualquier tienda de tecnología o electrodomésticos y, originalmente, este tipo de dispositivo se vendía para aquellas televisiones que no tenían capacidad de emitir canales en emisión digital. Ahora, muchos de ellos cuentan con la posibilidad de hacerlo también en Alta Definición. Eso sí, hay que tener en cuenta que debemos instalarlo nosotros mismos. También podemos adquirir un adaptador de smart tv como, por ejemplo, Fire TV de Amazon.