Alba, afectada por la explosión, en COPE: “Lo que más me duele son los recuerdos que he perdido ahí dentro"

Imagina que te encuentras cualquier noche, en verano, en Valladolid, cenando, tomando algo con amigos … y de repente recibes una llamada en la que te dicen que tu casa está ardiendo. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Le ocurrió a Alba. Es vecina de la calle Goya en el barrio de La Farola. Se desplazó inmediatamente hasta su casa y allí se encontró con que estaba siendo devorada por las llamas.

“Nosotros no hemos podido rescatar nada”, cuenta en COPE. “Los bomberos no han podido acceder a mi domicilio porque es todo escombros. No tengo ni suelo. No he podido recatar nada. Yo he perdido absolutamente todo”.

El ayuntamiento de Valladolid se ha puesto al servicio de estos vecinos y se compromete a prestar la ayuda necesaria para cada familia, para lo que analizará caso por caso, acompañando a los afectados en todo el proceso. De momento se les está tratando de realojar y ya se les ha ofrecido también ayuda psicológica. “Estamos destrozados. Agradeces, por una parte no haber estado ahí y que puedas contarlo, pero al final lo material lo puedes comprar. He vivido toda mi vida en esa casa. Lo que más me duele son los recuerdos que yo he perdido ahí dentro”, lamenta Alba.

"No vamos a dejar a ningún vecino en este trance, vamos a estar con ellos", les dijo el alcalde, Jesús Julio Carnero. “Me han ofrecido ayuda psicológica del ayuntamiento”, nos cuenta Alba, “me siento muy arropada. Cuando te pasa algo así, te das cuenta de las personas que tienes a tu alrededor”.

