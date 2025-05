Un agustino de Valladolid, muy próximo al Papa León XIV: “Uno se acerca, siente la seguridad y no tiene miedo de confiarle todo”

Alex Panniparambin conoció muy de cerca al Papa León XIV. Lleva 12 años en Valladolid, ahora como vicario de la parroquia de San Agustín, pero su primer contacto con el nuevo Papa se produjo en el año 2001 cuando Robert Prevost fue elegido General de la Orden de San Agustín. Fue su maestro de ceremonias en la India durante la ordenación de seis hermanos. “Siendo jefe nos trató con mucho cariño”, ha explicado en Herrera en COPE.

La relación más cercana se produjo en Roma donde Álex acudió para seguir con su formación. “Nuestra Orden se caracteriza por la amistad y la cercanía y, aunque era General y yo recién ordenado sacerdote” el trato siempre fue de cercanía. “Siempre saludaba con una sonrisa”.

Prevost en la distancia corta

No deja indiferente. “Uno se acerca, siente la seguridad y no tiene miedo de confiarle todo”, comenta Alex quien tuvo ocasión de trabajar codo con codo con el actual Papa León XIV en asuntos de gobierno de la Iglesia. “Cuanto tú te acercas no dice hola ni te abraza, pero esa sonrisa complaciente, te está abrazando. No es tan expresivo”, matiza.

Destaca su papel como misionero y su amplia experiencia de gobierno en la Iglesia. Como General de la Orden ha visitado 56 países. “Puede ser un signo de providencia y que su carisma agustiniano sea un punto de apoyo a la Iglesia universal”, reflexiona.

Teniendo responsabilidades en el gobierno de la Iglesia, “no perdió su estilo de vida religioso”. “En 2023 estuve en Roma y solía venir nuestra curia para comer y rezar por las mañanas”, recuerda.

La huella de Robert Prevost en Valladolid

“Tiene un perfil idóneo para algún día ser elegido Papa”. Fue el comentario que se coló en el encuentro fortuito del entonces cardenal con Luis Argüello y peregrinos de Valladolid que se produjo el pasado 26 de marzo. No ha sido la única ocasión. El arzobispo de Valladolid destaca la cercanía del nuevo Papa con el que ha podido coincidir en varias ocasiones.

Además, visitó la capital vallisoletana en 2008 para participar en un acto académico con motivo de la celebración del 40 aniversario del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, en unas jornadas con el lema '40 años al servicio de la iglesia en Valladolid donde coincidió con el que entonces fuera arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez.