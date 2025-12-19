Valladolid se convierte en el epicentro del voleibol base con la Copa de España

Valladolid vuelve a ser el epicentro del voleibol de base nacional con la celebración de la Copa de España en las categorías alevín e infantil. El torneo, que se disputará entre el 27 y el 30 de diciembre, reunirá a cerca de 2.000 deportistas de 208 equipos diferentes, consolidando a la ciudad como un referente en el deporte formativo.

Un torneo que transciende lo deportivo

La magnitud del evento se refleja en sus cifras: se jugarán un total de 671 partidos en 40 pistas de juego distribuidas por 12 instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Valladolid. Para garantizar el buen funcionamiento de la competición, se contará con la participación de 80 árbitros y 65 voluntarios.

Como complemento a la competición de base, el pabellón Pisuerga acogerá el lunes 29 de diciembre la celebración de la Supercopa de España masculina. El partido enfrentará al conjunto canario del Guaguas Las Palmas con los sorianos del Grupo Herce, ofreciendo un espectáculo del más alto nivel.

Un acuerdo que garantiza el futuro

La celebración de esta Copa de España es fruto del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Fundación Municipal de Deportes, y la Real Federación Española de Voleibol. Este acuerdo asegura que la competición se celebrará en la ciudad durante los próximos cuatro años, consolidando un proyecto a largo plazo.

El éxito de la iniciativa también ha sido posible gracias al apoyo de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, la Sociedad Mixta y la Asociación de Hoteleros de Valladolid. La colaboración conjunta de estas entidades ha sido fundamental para que el torneo perdure en el tiempo.

Más que una competición

Durante la presentación del evento, la concejala de Deportes, Mayte Martínez, ha puesto en valor la "magnitud de sus cifras", con 61 equipos alevines y 147 infantiles. Ha recordado que es una competición "donde se pone en valor la competición en sí pero también otros aspectos como la diversión o el compañerismo" y la ha calificado como "uno de los eventos más vistosos que se celebra en los últimos años en Valladolid".

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, ha destacado que se trata de "una actividad que tiene un valor turístico, incluso con un mayor alcance que el deportivo". Pascual ha subrayado la importancia de la experiencia para los jóvenes, afirmando que "serán 2.000 los jugadores que, en muchos casos, participarán por primera vez en una competición nacional y eso es algo que no se olvida nunca".

El presidente también ha señalado la "vertiente de promoción muy importante" del torneo para un deporte en auge. "Somos el deporte colectivo que más ha crecido en nuestro país en las últimas temporadas", ha afirmado. Finalmente, Pascual ha concluido que "la Copa de España se verá reforzada en esta ocasión por esa Supercopa de España, con la presencia en Valladolid de los dos mejores equipos de la Superliga masculina".