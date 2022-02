UPL, a favor de un gobierno monocolor en Castilla y León

Posturas alejadas de inicio pero con intención de seguir dialogando. Prosigue el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, con esta primera ronda de contactos que hoy le ha llevado a reunirse con los responsables de la Unión del Pueblo Leonés. Alfonso Fernández Mañueco y Luis Mariano Santos, coinciden en que los populares formen un gobierno en solitario que les lleve a alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas políticas. “Nos gustaría un gobierno en solitario. Sería obligar al PP a negociar y consensuar y eso es muy bueno para León y para Castilla”, ha comentado el líder de la UPL.

No parece que a priori vayan a alcanzar ningún acuerdo concreto, si bien, tanto Fernández Mañueco como Santos Reyero se han emplazado a seguir dialogando para tratar de alcanzar pactos a lo largo de la legislatura. El líder de la formación leonesista no ve tan claro, semanas más tarde, el acercamiento entre el PP y Vox, aunque no parece que existan muchas más posibilidades ante el plante del PSOE. Los números, no cuadran. “No está tan cerrado como creía, más allá de que hablamos de sensaciones”, reflexiona.

UPL y Soria Ya, unidos por el espíritu reivindicativo

Ante la posibilidad de división del Grupo Mixto, Santos Reyero deja abierta la puerta a un posible un acuerdo con Soria Ya para crear un grupo que les permita una mayor visibilidad en el parlamento autonómico. “Estamos planteando posiblidades de acuerdo. No hay nada cerrado y sería muy bueno para un grupo mixto muy complicado”, comenta.

No se ha hablado concretamente de la presidencia del parlamento autonómico, si bien el popular ya ha avanzado que su formación presentará candidato a la Presidencia de las Cortes, cuya constitución está prevista para el próximo 10 de marzo.