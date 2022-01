Un Juzgado prolonga 72 horas la detención del presunto implicado en la desaparición de la mujer de Traspinedo

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado mantener la situación de detención, durante 72 horas más del presunto implicado en la desaparición de Esther López, en Traspineso, de la que no se tiene ninguna noticia sobre su paredero desde el pasado día 12.

'El Manitas', como se le conoce en el entorno de Traspinedo, seguirá a disposición de la Guardia Civil, como habían requerido los investigadores del caso. El investigado se ha acogido a su derecho a no declarar durante una comparecencia de no más de diez minutos en la que el fiscal ha pedido mantener la situación de detención otras 72 horas, con la oposición abierta de su defensa, que entiende que “no hay elementos” para ello y que, además, ha mostrado su malestar por el hecho de no haber sido informada de ningún dato de la investigación, según relata la agencia Europa Press.

Esta misma mañana ha mantenido a primera hora un encuentro con su abogada en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid donde, pese a su negativa a prestar declaración ante los agentes del Instituto Armado, sí había asegurado a la letrada que no está implicado en la desaparición forzosa de Esther. “Jura y perjura que es inocente. Está agotado pero sigue en sus trece, y yo le creo porque le conozco desde hace quince años y no le veo capaz de una cosa así”, ha mantenido, en declaraciones a Europa Press, la letrada Lorena Iglesias.

La letrada considera “totalmente injusta”, mientars su defendido ha iniciado una huelga de hambre, ya que se niega a ingerir alimentos y agua, de ahí que ya ayer tuviera que ser trasladado al hospital para recibir suero.

La investigación sigue adelante

El registro de su vivienda y el dispositivo de búsqueda, que componen entre otras el GEAS y la unidad cinológica, cuenta con un operativo de 120 personas, que continúa trabajando esta jornada. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es la que dirige la búsqueda desde el pasado fin de semana. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) continúa con sus labores en la zona en la que desapareció la joven. Hoy trabaja aguas arriba de la casa de 'El Manitas', por encima de la pesquera a partir de donde se inspeccionó ayer.

La Guardia Civil ha incorporado a las labores de rastreo drones de varios tamaños y características. Los más pequeños sirven para introducirse en las zonas con más maleza y de acceso más complicado, mientras que otros están equipados con cámaras infrarrojas y térmicas.

Esther López de la Rosa mide 1,65 metros, tiene pelo castaño y largo, ojos marrones, y en el momento en el que se le perdió la pista llevaba puesto un vaquero negro y cazadora de lana con forro de borreguito.