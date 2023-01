Jesús Julio Carnero, candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid: "Me dedicaré en cuerpo y alma"

" En cuerpo y alma al proyecto de Castilla y León y en cuerpo y alma al proyecto de Valladolid". El PP deshoja la margarita y sobre la bocina ha presentado al que será el candidato a la Alcaldía de Valladolid. Jesús Julio Carnero, actual consejero de la Presidencia en el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco, afronta este reto "con ilusión". Estará en el Gobierno Autonómico "hasta que lo decida el Presidente" y después trabajará en el ámbito de lo local para tratar de recuperar, después de dos legislaturas, la Alcaldía de la capital vallisoletana.

"Mi mejor momento desde el punto de vista de la experiencia. Con toda la ilusión, con toda la responsabilidad y con todo el sacrificio puesto en el orgullo de ser vallisoletano y de poder representar al Partido Popular en la candidatura a la ciudad de Valladolid", apuntaba Carnero.

"He recogido el sentir de la sociedad" ha dicho el presidente de la JUnta y de los populares en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco pierde a un consejero de su Gobierno, "a un amigo, que lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo". "Es el mejor" no ha dudado el presidente a la hora de dirigirse a Carnero, "no solo del PP de Valladolid, también el mejor candidato a la Alcaldía".

"Un proceso que se ha fraguado desde abajo" y que se ha materializado en las "últimas horas, en los últimos días", explicaba Fernández Mañueco.

"Yo soy un hombre de partido" ha repetido en varias ocasiones Carnero que en una primera idea ha dichoq ue busca "una Valladolid más habitable, saludable, con mayor grado de bienestar, más justa, alegre, con más magia y desarrollo social".