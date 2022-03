Familias de niños con necesidades especiales piden a la Junta medios para su atención adecuada en los centros

Dotar a los centros educativos del medio rural con los medios humanos y materiales necesarios para atender a los niños con necesidades especiales. Hoy familiares de alumnos afectados se han concentrado a las puertas de la consejería de Educación.

Elisa es la madre de Fabio. El pequeño asiste al colegio Pedro I de Tordesillas, en Valladolid. Pide a la Junta que cumpla con el acuerdo alcanzado en las Cortes hace seis años para que estos niños cuenten en el centro con los mismos medios que hay en la capital. Elisa insiste en la importancia de contar con una enfermera que pueda atender necesidades sanitarias. “¿Qué pasa en un colegio en el que no hay enfermera y hay niños con enfermedades?, se pregunta. “Ahí la valoración de un sanitario es necesaria. Atragantamientos, crisis, broncoespasmos … aunque haya personal especializado en atenderlos no podrá hacer una valoración como un sanitario. Estos niños pueden dar sustos y luego nos llevamos las manos a la cabeza”, lamenta.

Hace seis años, Remedios, la madre de Aimar, pasó por lo mismo. Fue entonces cuando su caso, movilizó a los grupos políticos en las Cortes para aprobar la proposición con la que dotar de medios y enfermera a los colegios del medio rural con niños con necesidades educativas especiales. Hoy se suma a la reivindicación de otras familias ante la falta de compromiso de la Junta y el abandono al medio rural. “Me he unido a esta lucha porque yo comprendo lo que están pasando estos padres. Me da mucha rabia que no se atienda a los niños correctamente”, apunta la madre de Aimar.

Por ello, piden a la Junta que cumpla con la norma aprobada hace seis años en las Cortes y que afecta a todos los centros educativos del medio rural de Castilla y León.