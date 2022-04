La factura de la solidaridad sin control

La solidaridad incontrolada comienza a sacar a flote el conflicto de muchas familias de acogida incapaces de hacer frente a los numerosos gastos que conlleva hacerse cargo de familas refugiadas. Es el caso de Paloma Pastor, madre de familia numerosa que desde Valladolid no se lo pensó dos veces. Acogió a una madre y a su hija que el pasado mes de marzo pidieron su ayuda desde Ucrania. “¿Cómo dices a un ser humano que no le ayudas?”, se pregunta. Por aquel entonces, las administraciones comenzaron a lanzar un mensaje a la población para que canalizaran esa solidaridad a través de las organizaciones no gubernamentales. Pero recibieron la llamada de auxilio desde Ucrania, “no nos lo pensamos, porque piensas que mi gobierno me ayudará, no a mi, sino a ellas. Pero, no. Va a ser que no”.

Desde el mes de marzo, la vivienda familiar de Paloma tiene dos miembros más, pero el espacio ya era limitado antes. Así que buscaron un pequeño apartamento y decidieron ayudarlas con el alquiler, con los gastos y con las necesidades básicas. Una factura de 800 euros cada mes. Su economía familiar se resiente y quieren seguir ofreciendo una vida digna por eso llaman directamente a las administraciones. “Hemos ido a la Junta, al Ayuntamiento, Llegan con unos pequeños ahorros, pero es que no nos podemos hacer cargo de todo económicamente. Tienen que vivir con dignidad. Una vivienda, ¡qué minimo!, pero todo son trabas”, lamenta.

Paloma nos explica que de momento solo ha encontrado facilidades para escolarizar a la menor que además dispone de servicio de comedor. La atención sanitaria pediátrica también está asegurada pero no así los elavados gastos del día a día.

Los recursos de las administraciones son limitados y aunque accedan a las ayudas de emergencia, éstas solo se recibirán durante un periodo de tres a cuatro meses. Rafaela Romero, concejala de servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid explica que la capcidad del Ayuntamiento está limitada “Si están empadronados en Valladolid, pueden acceder, pero las ayudas no son ilimitadas, son temporales y con límite de 3.400 euros al año y hasta ahí podemos llegar”.