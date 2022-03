Escasez “puntual” de productos en Castilla y León sin desabastecimiento

No hay problema de abastecimiento en Castilla y León. No falta producto, lo que ocurre es que hay complicaciones para transportarlo debido a la huelga en el sector. La gerente de la Asociación de Supermercados de la Comunidad, reconoce que el transporte “está funcionando” en Castilla y León “mejor” que en otras autonomías aunque este sector no conoce de fronteras y es necesario que fluya en todo el territorio nacional.

“No hay problema de abastecimiento, no falta producto, lo que ocurre es que si los consumidores se dejan llevar por el pánico y llevan a cabo compras irracionales, aunque haya producto no hay ni tiempo para reponerlo” advierte Isabel del Amo.

Del Amo ha participado, como uno de los sectores afectados por la huelga del transporte, en un encuentro con la delegada del Gobierno, en el que Virginia Barcones, ha garantizado que no se consentirá que un reducido grupo genere inseguridad y desabastecimiento. Se va a actuar, con arreglo a la ley, de forma todavía “más contundente para preservar el orden público y garantizar el derecho al trabajo”.

Más de 3.500 agentes trabajan en la comunidad autónoma para hacer frente a los actos de sabotaje y garantizar la normalidad en el transporte. La Guardia Civil ha escoltado hasta su destino a más de 1.100 camiones.

Los profesionales del transporte dicen que no pueden más. La ministra de Transporte, estaba en Valladolid. La han recibido los transportistas al grito de “Ministra dimisión cómprate un camión” y “Somos transportistas no somos terroristas”.

Raquel Sánchez, entiende las protestas del sector. Condena los actos violentos y asegura que se está negociando. “Estamos hablando con el Comité Nacional de Transportes por Carreteras que son los representantes de los transportistas en este país”.

El consejero de Agricultura en funciones, Jesús Carnero, ha pedido al Gobierno que tome las medidas “necesarias” para facilitar el suministro agroalimentario en el campo y a los consumidores y parar la situación generada por la huelga de transporte. Carnero ha hecho una llamada al Ejecutivo central para que facilite el trabajo de ganaderos, transportistas y el abastecimiento de los consumidores.

Entienden las protestas de los transportistas pero desde la organización agraria ASAJA, hacen un llamamiento para “que se cumplan los servicios mínimos y no se escenifiquen escenas violentas”, tal y como apuntaba Donaciano Dujo, presidente regional de ASAJA.