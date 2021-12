Se eleva a 55 los positivos asociados al brote en el Hospital Benito Menni de Valladolid

Ya son 55 los positivos asociados al brote declarado en el Hospital Benito Menni de Valladolid. 41 son pacientes y 14 trabajadores. La vacunación, en la mayoría de los casos, con terceras dosis administradas, ha permitido que todos cursen con síntomas leves o de forma asintómática. Según ha explicado a COPE el gerente y director médico del Hospital, Ángel González.

La segunda y la tercera planta del hospital se mantienen libres de covid y es la primera la que se ha sectorizado para atender a los contagiados. Las terepias se mantienen con normalidad en el centro.

Las visitas se han suspendido y se revisarán el próximo lunes en una nueva reunión. De momento, se mantendrán los periodos de cuarentena que establece el protocolo de Sanidad. “Los 14 días desde los inicios de síntomas o desde el positivo, siempre que los últimos tres días estén libres de síntomas y ahí pasarían a la zona no covid”, ha precisado el gerente del centro hospitalario.

Valladolid, tendencia ascendente

Valladolid anota un nuevo récord de contagios en esta sexta ola, son 406 nuevos positivos, frente a los 300 de hace una semana. Hay cuatro fallecidos. Las cifras de contagio nos devuelven al 27 de julio, el pico de la quinta ola. No hay indicios que hagan pensar que Valladolid tendrá un cambio de tendencia. Ahora, claramente ascendente. Augusto Cobos, delegado territotial de la Junta en Valladolid. “No sabemos si estamos alcanzando el pico. El índice reproducivo básico se sitúa en 1,09. Si se acerca a uno o baja de uno, significaría que nos acercamaos a la punta de ese incremento, pero no tenemos datos que nos indiquen que estamos cerca del cambio de tendencia”, ha apostillado.

La incidencia en la provincia se sitúa en los últimos 14 días en 620 casos, 587 en el caso de la capital. Solo Mota del Marqués es, a día de hoy, una zona limpia de covid, en las dos últimas semanas se no han detectado casos. Los contactos familiares estarían detrás de la mayor parte de los casos que se han registrado en Valladolid, por eso el delegado territorial apela a la prudencia y a la realización de test de antígenos.