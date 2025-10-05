Nueva señalética, digitalización y app: proyectos innovadores para transformar el turismo de Tudela

La concejala de Turismo, Irune García, ha presentado esta mañana la nueva aplicación Turismo Tudela, un proyecto innovador que marca un paso decisivo en la transformación turística de la ciudad. Esta herramienta digital está concebida para ofrecer al visitante una experiencia moderna, cercana y accesible, integrando tradición y tecnología en un mismo recurso.

“El turismo actual —ha señalado Irune García— demanda soluciones digitales que acompañen al viajero en cada momento: rutas interactivas, agenda cultural, propuestas gastronómicas, información práctica y todo lo necesario para descubrir una ciudad en tiempo real. Con esta aplicación, Tudela se posiciona como una ciudad conectada, innovadora y abierta al visitante, ofreciendo una experiencia más completa y adaptada a las nuevas tendencias”.

La edil ha destacado también que “el casco antiguo cobra protagonismo en esta transformación, ya que la app permite descubrir sus monumentos, rincones y calles con una nueva imagen más amable y accesible, favoreciendo una visita más enriquecedora y sostenible”.

Nueva señalética inteligente y experiencia personalizada

La presentación de la aplicación se enmarca en un conjunto de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para modernizar la experiencia turística. La app no es una herramienta aislada, sino parte de un proyecto integral que busca revitalizar el casco histórico, revalorizar el patrimonio y mejorar la accesibilidad.

En este contexto, se han instalado 35 nuevos conjuntos de señalética turística en puntos estratégicos del casco histórico y alrededores, sustituyendo a los 25 anteriores. En algunos casos, las señales se han colocado en la misma ubicación, y en otros, se han reubicado para facilitar la orientación de los peatones hacia enclaves destacados como la Plaza Vieja, el Puente Medieval del Ebro, la Plaza de San Jaime, la Plaza de los Fueros o la Plaza Mercadal.

Los nuevos soportes, de 3,5 metros de altura, incorporan placas direccionales de 80 cm que mejoran la orientación de los visitantes en sus recorridos por la ciudad.

El proyecto va más allá de la señalización física tradicional. Los nuevos elementos incluyen balizas inteligentes tipo beacon, que interactúan con los dispositivos móviles de los visitantes y, a través de la nueva app, permiten acceder a información turística sin necesidad de escanear códigos.

Tudela, destino turístico inteligente en la Ribera de Navarra

Con este proyecto, Tudela refuerza su papel dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, a la que pertenece junto con otros municipios de la Ribera. La nueva señalética se convierte en una herramienta clave para mejorar la orientación, la accesibilidad y la experiencia personalizada de los visitantes, situando a Tudela en la vanguardia de la innovación turística en Navarra.

“Señalética, digitalización y aplicación móvil son hitos de una misma estrategia: hacer de Tudela una ciudad más cercana, atractiva y preparada para recibir al visitante del siglo XXI”, ha concluido la concejala de Turismo.