Al límite. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, Chemcyl, mantiene el nivel rojo en las reservas de sangre del tipo 0-, lo que supone donar “lo antes posible”, según ha explicado al Mediodia de COPE en Valladolid la hematóloga María González, responsable del Chemcyl en Valladolid. Y es que los efectos de la pandemia siguen afectando de lleno a los niveles de reserva de sangre. La Doctora González teme que, de seguir así, pueda romperse el stock y, aunque es improbable, se baraja el escenario en el que falle el suministro a hospitales del conocido grupo sanguíneo conocido como 'universal'. “Si sigue avanzando la pandemia y tenemos problemas para localizar a donantes, pudiera darse, pero es bastante difícil porque igual que el porcentaje de 0- es el que es, hay pocos receptores”, tranzquiliza.

Las reservas de los grupos A+, A- y 0+ continúan nivel amarillo por lo que se llama a donar en estos casos “en los próximos días”. El resto de grupos sanguíneos (B+, B-, AB- y AB+) presentan nivel verde, con una invitación a donar “de manera habitual”.

La elevada incidencia desanima a los donantes a acudir, especialmente aquellos que han estado en contacto con un positivo. Solo si se es estrecho, conviviente, se desaconseja donar. La Doctora González explica: “cuando una persona es positivo no debe donar durante los siguientes 28 días, hasta que desaperecen los síntomas, si hay prueba negativa, son 14 días”. En este sentido recuerda que el virus no se transmite por vía sanguínea sino por secreciones respiratorias, fundamentalmente, por lo que “se puede donar aunque haya un contacto positivo, siempre que no sea estrecho y de convivencia”.

Recuperado el stock de plaquetas

La buena noticia es que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha conseguido recuperar el stock de plaquetas roto el pasado lunes. Tras el llamamiento “urgente” por la situación “crítica” que padecía, “se va recuperando” si bien se insiste en el llamamiento a la solidaridad de los ciudadanos. “Las donaciones aún son necesarias, de cada cinco donaciones de sangre se obtiene una bolsa de plaquetas”

El Chemcyl agradece a donantes y medios de comunicación por colaborar ante este llamamiento, “gracias a vosotros el stock de plaquetas se va recuperando pero os seguimos necesitando”.

Las plaquetas son especialmente necesarias para atender a enfermos de cáncer, a personas con enfermedades del sistema autoinmune y a las que sufren infecciones severas e insuficiencia renal o están sometidas a tratamientos de quimioterapia.