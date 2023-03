El Ayuntamiento programa medio centenar de obras en el centro y en los barrios durante todo 2023

El Ayuntamiento invertirá más de 6 millones de euros para ejecutar obras en 50 espacios del centro y los barrios de toda la ciudad. La inversión que se ejecutará en 2023 servirá para mejorar los espacios peatonales, movilidad ciclista, accesibilidad, mejora del transporte público y seguridad vial. Plazas, calles, espacios peatonales, marquesinas, carriles bici...medio centenar de actuaciones “para mejorar a lo largo del año todos los barrios y el centro de la ciudad”.

El volumen total de la inversión a realizar es muy importante, alcanzando la cantidad de 6.125.000 euros, 4.875.000,00 corresponden al presupuesto ordinario que el área de Movilidad y Espacio Urbano y 1.250.000,00 corresponden a la inversión complementaria que realiza la sociedad municipal Aquavall, dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para acometer renovaciones, ampliaciones o reformas de las redes de abastecimiento y saneamiento en aquellas vías públicas en las que se realicen las intervenciones anteriores y que se ejecutan simultáneamente con el mismo contrato, para una mayor eficacia, menores afecciones totales al tráfico peatonal y rodado y mejor economía de medios.

Predominan las reformas y reurbanizaciones de un gran número de calles y plazas, con intervenciones de mayor o menor profundidad en función de las necesidades de renovación de las redes subterráneas, se suman las redes de alumbrado y/o semafórica, entre otros.

Cronología

Teniendo en cuenta que siempre existirán entre 7 y 10 actuaciones en curso simultáneamenteurante, durante los primeros meses se completan en primer lugar las obras ya iniciadas a finales del ejercicio anterior. En los meses de primavera y verano se acometen las intervenciones que requieren mayores movimientos de tierras, zanjas profundas, entre otros, las que afectan a zonas más céntricas o más congestionadas en algunos barrios (éstas se concentran mayoritariamente en verano por el menor impacto comercial, menor tráfico, mayor aprovechamiento de la climatología favorable...). Sin embargo, las actuaciones en los entornos de centros educativos se centran en lo posible en verano.

Finalmente, en otoño, además de completar alguna de las anteriores, se realizarán otras intervenciones en distintos barrios (algunas muy periféricas) que no presentan, en principio, condicionantes especiales o singular urgencia, normalmente de nuevo sin grandes movimientos de tierras, y algunas de las que requieren afecciones al arbolado y no pudieron acometerse en la anterior campaña. Inevitablemente, ciertas intervenciones no quedarán concluidas dentro del año en curso y se finalizarán a principios del siguiente.

Calles donde se actuará

En la Zona Norte: Pza. Marqués de Suances - Alpujarras, calle Huertas, conclusión calle Seo, camino de Zamadueñas, calle Calveras, Av. Burgos, calle Ángel de la Guarda, calle Romojaro, y calle Siglo de Oro.

En la Zona Este se programan actuaciones en: calle Fernando Ferreiro, camino de Mataburras, calle Cigüeña, segunda fase de calle Cádiz, calle Hermanitas de la Cruz, calle Alicante, calle Castellón, conclusión calle Geranio, calle Azucena, calle Arribes del Duero y calle Cobalto.

En la Zona Sur se prevén intervenciones en: calle Granados, calle Aurora, calle Depósito, calle Cañada Real, nueva plaza Tejo - Tilos y calle Avellano.

En cuanto a la Zona Oeste, se programan actuaciones en: calle Senda Salve Regina, calle Barco de San Vicente, pasos de peatones en calles del Barrio Girón, rampas y escaleras en calles Curvada - Granja - Contiendas, calle Antonio Royo Villanova, calle Juan Martínez Villergas, Avenida Real Valladolid, peatonales Parque Mediodía, Av. Salamanca y calle Venezuela.

Por último, en la Zona Centro (en sentido amplio), se prevé intervenir en: calle San Luis, calle Acibelas, calle García Valladolid, callejón de la Alegría, callejón de Torneros, calle Padilla, calle José Mª Lacort, plaza Colón, conclusión paseo Arco de Ladrillo y calle Santiago Rusiñol - Vadillos - Casasola. Asímismo se prevén partidas para atender imprevistos, demandas puntuales, equipamiento y mobiliario.

