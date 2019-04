La voz de Soria se alza con fuerza en la gran Revuelta de la España vaciada

Miles de sorianos vaciaron ayer la provincia para clamar en Madrid por medidas efectivas y reales que acaben de una vez por todas con el trato desigual recibido durante décadas y que ha lastrado nuestro desarrollo. Bajo la lluvia y las miles de pancartas de Soria Ya, los sorianos fueron sin duda la cara más visible y más numerosa de la revuelta de ayer.

Una revuelta que defendió menos promesas y más hechos, más medidas reales y un gran pacto de Estado. Los periodistas Manuel Campo Vidal y Paloma Zuriaga fueron los encargados de dar lectura al manifiesto de todas las plataformas convocantes. "Que nadie crea que este grito quedará aquí, queremos soluciones, exigimos acuerdos entre los partidos políticos, basta ya de descalificaciones, la España vaciada necesita un gran pacto de Estado con amplia mayoría parlamentaria", aseguraba el manifiesto conjunto.

Una revuelta de la que tomaron nota los políticos, no en vano, allí estuvieron muchos de ellos como Albert Rivera, García Tejerina o Pablo Echenique además de hasta cinco ministros. A ellos, a los candidatos y representantes públicas advirtieron que los ciudadanos de estos territorios no van a tolerar más tomaduras de pelo. "Invitamos a los políticos que nos acompañan hoy y a los que no han venido a que de una vez por todas miren al mundo rural y ofrezcan soluciones eficaces para luchar contra el desequilibrio territorial de España, un pacto para cumplirlo, no para enseñarlo", advirtieron al unísono Campo Vidal y Zuriaga.

El manifiesto dejó otros lemas como "Ser menos no resta derechos" o "La España vaciada ya está en marcha, la España vaciada no será callada".

El 31 de marzo marcará un antes y después en la movilización de estos territorios que llevan peleando dos décadas sin que hasta el momento hayan sido escuchados.

No faltó a la cita en Madrid por cierto el alcalde de Torrubia, Raimundo Martínez, que completó su periplo andando a coger el AVE en Calatayud acompañado de la burra Margarita para recordar a las instituciones que lleva seis años peleando por una ruta de transporte por carretera que conecte a Soria con la estación del AVE en esta localidad aragonesa. El alcalde soriano advirtió en la capital de España que va a seguir peleando, emocionado aún por los apoyos recibidos.

La manifestación ha dejado además un aplauso unánime a la organización por parte de Soria Ya que hizo posible el desplazamiento de más de 80 autobuses desde todas partes de la provincia, que organizó la marcha de miles de sorianos sin incidencia alguna y que ha trabajado sin descanso desde hace semanas en la gran Revuelta de la España vaciada.