Último adiós en Soria al conductor de la motobomba fallecido el domingo en León tras participar en las tareas de extinción

Compañeros y amigos del trabajador fallecido han acompañado a la familia en su último adiós y se han concentrado para exigir que su muerte no quede impune

Familiares, amigos y compañeros han despedido hoy en la parroquia del Espino al hombre de 57 años fallecido el domingo tras participar en las tareas de extinción de uno de los incendios que está sufriendo la provincia de León.

Conducía un camión motobomba que cayó por un talud cuando se retiraban para descansar tras una dura jornada tratando de sofocar las llamas en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera.

Hoy se le ha recordado en la concentración que ha tenido lugar a las puertas de la delegación territorial de la Junta convocada por CGT para exigir que su muerte no quede impune. Angela Ruiz, secretaria de organización de la sección de la Junta, lamentaba el trágico accidente y la consternación de sus compañeros. “Un compañero nos dijo que se habían ido 22 y habían regresado 21”, subraya la responsable sindical que reconoce que los integrantes del convoy de Bayubas “siguen consternados y recibiendo la ayuda de los psicólogos”.

Exigen a la administración que tome medidas efectivas para garantizar unas condiciones dignas para personas que se están jugando la vida a diario. “Que invierta en este colectivo, que deje de cerrar torretas, que prolongue los contratos a 12 meses, que limpie los montes y que se acojan al estatuto de los bomberos forestales”, ha señalado Ruiz.

Denuncian igualmente las diferencias salariales entre los distintos cuerpos ya que no tienen reconocidas las mismas condiciones económicas y laborales.

UGT ha exigido hoy a la Junta que se reconozca la categoría de bombero forestal al tiempo que ha denunciado la pésima gestión del gobierno regional en la prevención de incendios. Tomás Pérez, secretario general de servicios públicos de Castilla y León del sindicato UGT, ha insistido en la urgencia del inicio de negociaciones para reconocer a figura del bombero forestal.

UGT exige también la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del operativo y contratos estables durante los 12 meses del año, al tiempo que ha arremetido contra la Junta por la falta de formación y por mirar hacia otro lado a la hora de buscar responsabilidades.

El responsable sindical ha denunciado que en Soria se hayan contabilizado hasta 18 puestos sin cubrir de los que comprometió la Junta entre dotación de autobombas y vigilantes de incendios.