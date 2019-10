El PP de Soria no entiende la supresión de Prieto y admite que abre heridas

La supresión de Laura Prieto de la candidatura del PP al Senado supone un varapalo para la dirección provincial popular que trasladó la misma propuesta que el pasado mes de abril a excepción de Mar Angulo que voluntariamente abandona la primera línea política. Mientras el secretario provincial Jesús Angel Peregrina admite que abre heridas y supone un varapalo, la presidenta provincial asegura que no se siente desautorizada ."No ha habido desautorización porque yo como presidenta del partido no he hecho ninguna propuesta puesto que fue del comité electoral", ha señalado De Gregorio quien si ha puntualizado que tanto el comité provincial como regional coincidieron en una propuesta que finalmente no fue respetada por Madrid.

Su secretario provincial sin embargo admite la sorpresa y asegura que no entienden que "se borre de un plumazo a la senadora que mejores resultados obtuvo en las pasadas elecciones". Peregrina añade que "la propuesta se mandó desde Soria y Valladolid en los mismos términos que en abril, se admitió a las cinco de tarde y se cambió a las seis por motivos que no sabemos" al tiempo que asegura que no entiende que se elimine a Laura Prieto de la candidatura "cuando fue la senadora que mejores resultados obtuvo en la provincia".

Peregrina admite que los movimientos de última no ha sentado bien a la dirección provincial máxime porque la propuesta también venía avalada por Valladolid.

Los populares sorianos tampoco entienden porque no se ha mantenido en la lista a Laura Prieto habida cuenta de la salida de María del Mar Angulo que abandona la primera línea política por voluntad propia.

Una decisión de última hora que abre todavía más grietas en la sede popular soriana como admite Peregrina que habla de "heridas" que pueden mantenerse en el tiempo y que "habrá que tratar de cerrar cuanto antes".

El secretario provincial también ha valorado la candidatura de su hasta ahora compañero de filas, Adolfo Sainz, que encabeza la lista de la PPSO al Senado al que acusa de deslealtad y de buscar intereses personales. Sorprende tener gente en los partidos que solo están para la suyo y no para el interés general", manifiesta Peregrina quien no entiende la "deslealtad" al partido en el que ha estado toda la vida.