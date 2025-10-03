Alicante se vuelca con el 9 d’ Octubre: cuatro días de música, folklore y raíces valencianas

Alicante ya ultima los preparativos para conmemorar el Día de la Comunidad Valenciana con un programa cargado de tradición, música y cultura. Los actos, organizados por la Concejalía de Cultura, se desarrollarán del lunes 6 al jueves 9 de octubre en el Centro Municipal de las Artes y en la Plaza del Ayuntamiento, con actividades gratuitas abiertas a toda la ciudadanía.

La celebración arrancará el lunes 6 con la lectura pública de la obra clásica Tirant lo Blanc en el Centro Municipal de las Artes, que continuará el martes. El miércoles 8, la Plaza del Ayuntamiento se transformará en un espacio participativo con un taller de danses d’Alacant, impartido por los grupos Cresol y Postiguet junto a músicos de la Federació de Folklore d’Alacant.

El día grande será el 9 d’ Octubre, cuando la ciudad se llenará de música y tradición. A las 11 horas tendrá lugar una dansà popular en la Plaza del Ayuntamiento, con grupos de danzas, collas de dolçainers, tabaleters, nanos i gegants, que recorrerán la Plaza del Mar hasta la Explanada.

El broche final lo pondrá, a las 12 horas, el esperado concierto de la Banda Sinfónica Municipal bajo la batuta de Pedro Lara Navarrete. El repertorio incluirá pasodobles y piezas emblemáticas como Las Provincias, El Ruiseñor de la Huerta, Mediterráneo o Sicània, además de los himnos oficiales.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que se trata de una oportunidad para “celebrar lo que nos une a nuestros hermanos de Valencia y Castellón y para visibilizar nuestras raíces y la cultura popular alicantina, que sigue viva gracias a los grupos y collas que implican a los más jóvenes en mantener las tradiciones”.

Con música, letras y danza, Alicante vivirá un 9 d’ Octubre que une pasado, presente y futuro de la cultura valenciana.