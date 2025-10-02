Nace 'El Nostre Fil', el bar de Barcelona donde el talento no tiene etiquetas

El barrio de Gràcia de Barcelona cuenta desde el pasado 1 de septiembre con un nuevo local, pero no es uno cualquiera. Se llama El Nostre Fil y es un bar social e inclusivo nacido de la colaboración entre la asociación Acidh y la entidad centenaria Lluïsos de Gràcia. El proyecto, que se inauguró oficialmente el 17 de septiembre, busca ser un puente hacia el mundo laboral para personas con discapacidad intelectual, ofreciéndoles una oportunidad real para demostrar su valía y profesionalidad en el sector de la hostelería.

La idea surgió cuando el bar ubicado en las instalaciones de los Lluïsos de Gràcia quedó disponible

Un escaparate de profesionalidad

La idea surgió cuando el bar ubicado en las instalaciones de los Lluïsos de Gràcia, una institución con más de 2.000 socios y una intensa actividad cultural y deportiva, quedó disponible. Para la asociación Acidh, que acompaña a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual leve y ofrece formación en hostelería y restauración, la oportunidad encajaba a la perfección. Así lo explica Eduard Ballester, director del área de Acidh : se presentó la posibilidad de gestionar un bar donde los alumnos pudieran hacer prácticas y conseguir una inserción laboral real.

El objetivo, según Ballester, va más allá de la simple contratación. “Lo que queremos es evidenciar que estas personas son profesionales como cualquiera”, afirma. El bar se convierte así en una plataforma para visibilizar sus capacidades. “Son auxiliares de restauración, de cocina o de sala, y queremos que el bar sea una plataforma demostrativa de su faena para que se les pueda contratar como a cualquier otro auxiliar”. Este enfoque busca romper prejuicios y mostrar el talento por encima de cualquier etiqueta.

Una de las protagonistas de esta iniciativa es María, quien trabaja como auxiliar polivalente.

Son profesionales y se les puede contratar como a cualquier otro auxiliar"

“Es mentira que no seamos capaces”

Una de las protagonistas de esta iniciativa es María, quien trabaja como auxiliar polivalente. “Hago desde la limpieza de mesas hasta la tapa de la cocina”, explica con una sonrisa. Su día a día es dinámico y lleno de tareas: tomar nota de las comandas, asegurarse de que no falte nada en las mesas, comunicarse con la cocina y atender a los clientes bajo la supervisión de un responsable. Se muestra feliz con la oportunidad: “Estoy muy contenta, es un plan muy chulo, ¿sabes? Porque se confía en mí”.

La experiencia en El Nostre Fil contrasta radicalmente con situaciones que ha vivido en el pasado

La experiencia en El Nostre Fil contrasta radicalmente con situaciones que ha vivido en el pasado. María relata cómo a menudo se ha sentido juzgada o excluida por prejuicios sobre sus capacidades. Con una sinceridad aplastante, denuncia una percepción errónea y muy extendida en la sociedad: “La gente a veces piensa que no somos capaces de hacer nada, y es mentira total”. Este proyecto le ha permitido no solo encontrar un empleo, sino también un espacio donde se siente valorada y puede desarrollar todo su potencial.

La gente a veces piensa que no somos capaces de hacer nada, y es mentira total"

Recuerda un episodio en el que no pudo participar en una actividad de ocio porque no estaba adaptada a sus necesidades y ni siquiera se le informó correctamente. “No era para mí”, lamenta. Ahora, en cambio, ha encontrado un entorno laboral que sí está pensado para ella, donde recibe el apoyo necesario para brillar y demostrar que, con la formación y las herramientas adecuadas, no hay límites. La confianza depositada en ella es, según sus palabras, vital.

El bar abrirá de tardeo

'Tardeo' y tapas con causa

Quienes visiten El Nostre Fil no solo disfrutarán de una propuesta gastronómica, sino que también apoyarán un proyecto de gran impacto social. Por el momento, el local funciona como un bar de tapas y ‘tardeo’, con un horario de apertura desde las cinco de la tarde hasta la medianoche, hasta la doce. Es una primera fase de un proyecto que espera poder ampliar su horario y consolidarse como un referente de la inclusión en Barcelona.

La apertura de este bar es una invitación a la sociedad a mirar más allá de las etiquetas y a valorar a las personas por su talento y profesionalidad. Cada consumición en El Nostre Fil es un pequeño gesto que contribuye a construir un mercado laboral más justo y diverso, donde todos tengan la oportunidad de demostrar lo que valen. Un modelo de negocio que demuestra que la rentabilidad económica y el compromiso social no solo son compatibles, sino que pueden y deben ir de la mano.