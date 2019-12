Serrano pide la dimisión de Rey por mentir al acusarles de perder el Plan Soria y hundir la provincia

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha pedido hoy la dimisión de Luis Rey por faltar a la verdad al calificar el proyecto de presupuestos para 2020. Serrano ha lamentando que el portavoz de la oposición acuse al equipo de Gobierno de recortar las cuentas cuando lo único que se sustrae es el dinero del IDAE. También lamenta que sostenga que se ha perdido el plan Soria de este año.

Insiste el presidente de la diputación en que el motivo del retraso en el plan Soria de este año se debe a que el anterior ejecutivo no fue capaz de justificar el dinero otorgado por la Junta. "No se ha perdido ningún año del plan Soria, solo hay un retraso generado porque no fueron capaces de justificar el año 2018 ni el 2017" de ahí que la administración regional ha pedido a la Diputación que justifique todo lo otorgado "para que nos puedan dar lo siguiente". Benito Serrano ha anunciado además que ya se han cerrado otros dos millones de cada institución para el próximo año.

El presidente de la diputación ha salido al paso a las críticas al recorte de las cuentas, que califica también de "mentiras interesadas" por cuanto la única partida que desaparece es la subvención del IDAE que no es mérito del anterior equipo de Gobierno puesto que se concedió a todas las diputaciones de España. Serrano le pide a Rey que no se cuelgue medallas. "Si que es cierto que es un gran programa pero que se ha hecho en todas las diputación y les teníamos que correr a gorrazos si no se hubiera hecho aquí", ha añadido Serrano.

Le ha faltado tiempo al portavoz de la oposición de dar la réplica a Serrano negando la falta de justificación del plan Soria. Luis Rey asegura que el 2017 ya se ha justificado y se pregunta por lo tanto "cómo nos dieron la cuantía del 2018 si entonces el 2017 no estaba justificado". Rey vuelve a la carga e insiste que se han perdido los cuatro millones de euros de 2019.

Rey ha desmentido también las afirmaciones de Serrano en las que aseguraba que el parque de Urbión nunca ha tenido partida presupuestaria y al respecto aludía a la modificación aprobada al efecto en pleno.