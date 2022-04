La Red SSPA y las Diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel plantean al Reto Demográfico sus necesidades

La red SSPA urge al gobierno a aplicar de forma inmediata las ayudas al funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel y dejar a un lado las excusas que ahora se centran en el conflicto de Ucrania. En el encuentro con el secretario general para el reto demográfico, Francesc Boya aseguró que la aplicación de estas medidas llegará cuando la coyuntura actual provocada con la guerra lo permita.

Los empresarios advirtieron que las tres provincias han tenido siempre un rol marginal en la política nacional con excusas diversas para no abordar las medidas necesarias de manera que reclamaron con contundencia que no se retrase por más tiempo la aplicación de la fiscalidad diferenciada. La red SSPA exige además al gobierno que las ayudas no se destinen únicamente a los nuevos emprendedores sino al conjunto de las empresas dado que así lo establecen las directrices europeas, cómo ha subrayado a Cope Soria la directora de Foes María Angeles Fernández.

Lamenta la patronal que la puesta en funcionamiento de la fiscalidad diferenciada no se haya debatido todavía en la mesa del diálogo social que se reunió por primera y única vez el pasado mes de febrero sin que el asunto se abordara en el encuentro. Los dos ministerios implicados, el del reto demográfico y el de Hacienda, eluden competencias y se tiran uno a otro la pelota aunque desde la patronal se seguirá presionando para conseguir la entrada en vigor de esta medida que debería ser efectiva desde el uno de enero de 2022.

Desde la cámara de comercio, su presidente en funciones, Alberto Santamaría, eleva el tono de la crítica y habla claramente de un interés político centrado en la presión de los socios de gobierno que están impidiendo la aplicación de las ayudas.

Santamaría lamenta las "prebendas" que reciben continuamente otros territorios que han logrado estar por encima de la media mientras provincias como Soria, Cuenca y Teruel no logran siquiera aproximarse a esa media.

El presidente de la diputación, Benito Serrano, también acusa al Gobierno de ceder a las presiones de sus socios y de tratar de buscar continuas excusas para explicar la demora en la puesta en funcionamiento de la fiscalidad diferenciada. Serrano pide al gobierno "que no nos tome por tontos".

El presidente de la institución provincial y del PP soriano insiste en la gravedad del problema de despoblación de la provincia soriana como así ha trasladado al nuevo consejero e insiste en que los datos de población de Soria no son equiparables a ningún otro territorio, "ni siquiera a Laponia y el Sáhara".