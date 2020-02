El presidente de Cepyme pide un plan que guste a todos y a largo plazo para abordar la despoblación

El presidente de CEPYME, la confederación española de la pequeña y mediana empresa, ha apostado hoy por un plan a largo plazo para abordar la despoblación y consensuado por todos que favorezca que este problema desaparezca de la polémica y se aborden medidas en las que crea todo el mundo para que sean realmente efectivas. "Hay que sacarlo fuera de la polémica, del próximo tweet, del próximo titular de periódico y elevarlo a un estado en el que sea un plan de años a largo plazo pero a corto resultado y que nadie lo toque y todo el mundo crea en él porque si no serán medidas efímeras, de corto recorrido y que no acabarán con el problema que tiene España de movilidad de las personas", ha manifestado Gerardo Cuerva.

El dirigente de la pequeña y mediana empresa ha mantenido un encuentro con los empresarios sorianos en el marco de los desayunos de Foes quienes le han transmitido precisamente su preocupación por el problema de la españa vaciada que Soria sufre en primera persona. El presidente de Cepyme no descarta incentivos fiscales que ayuden a territorios como el nuestro aunque ha pedido un estudio real antes de tomar medidas de cualquier tipo. "El empresario español paga impuestos por encima de la Unión Europea de manera que las espaldas del mundo de la empresa española no está para un incremento de la presión fiscal", ha manifestado Cuerva quien no rechaza incentivos que se hagan "desde el estudio real de la situación y no por promesas electorales porque la haremos un flaco favor al progreso de España".

Gerardo Cuerva se ha referido al impacto de la subida del salario mínimo interprofesional recordando las cifras de propio gobierno que reconocen un aumento del desempleo con más de 60.000 empleos perdidos en 2019 como consecuencia de salario mínimo, datos que se ven reflejados también en los recientes datos de la EPA. Cuerva pide al gobierno que las medidas se adopten en el entorno real de la situación económica e insiste "no atendiendo a promesas electorales".

El presidente de la pequeña y mediana empresa advierte de los daños colaterales que produce la puesta en marcha de medidas que no han sido evaluadas antes como ha ocurrido con la negociación colectiva.

Gerardo Cuerva ha pedido que se deje de valorar siempre de forma negativa al empresariado y se potencie todo aquello que aportan y especialmente la pequeña y mediana empresa que representa el 99,8 por ciento del tejido empresarial español.

También ha garantizado que las pymes siempre van a trabajar en la creación de empleo y para ello es necesario que estén "en el centro y no en la diana" de las políticas económicas del Gobierno.