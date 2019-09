El paro crece en 24 personas en Soria al finalizar agosto

El paro creció en la provincia de Soria en 24 personas al finalizar el mes de agosto. La cifra de parados se eleva a 3.105 frente a los 3.081 del mes anterior lo que en términos porcentuales supone un incremento del 0,78 por ciento. La tasa de paro se sitúa en el 7,11 por ciento y la población activa del tercer trimestre de 2019 es de 43.700 personas.

En Soria el crecimiento del paro ha sido moderado, en parte por las contrataciones en industria y en agricultura. Javier Moreno, secretario provincial de CCOO, ha lamentado que la finalización de la campaña de verano haya supuesto de nuevo la destrucción de numerosos empleos.

Desde el sindicato CCOO advierten sobre la elevada temporalidad y es que solo seis de cada 100 contratos son indefinidos. Moreno lamenta el "abuso" de las empresas de la contratación temporal de manera que dependiendo de la época del año en la que se estamos "se contrata o se despide".

El responsable sindical hace un llamamiento a que se produzca un cambio de tendencia que frene el abuso de la temporalidad por parte de las empresas ya que provoca que la economía provincial se resienta debido a la precariedad de los contratos. "Si no cambiamos esta situación, no damos estabilidad a los trabajadores y éstos no tendrán confianza para consumir, de ahí que se frenará la economía", ha advertido.

El sindicato exige una mejora de las condiciones laborales, la obligatoriedad a las empresas a que inviertan más en seguridad y reclaman la subida de los salarios y sobretodo que las contrataciones no sean a tiempo parcial. Moreno confía además en que se logre pronto un gobierno estable que facilite además todos estos objetivos.