De Miguel cree que el PP ha tratado de desactivar a la PPSO con la ruptura de las negociaciones

La plataforma del pueblo soriano (PPSO) entiende la ruptura de las negociaciones con el PP como una maniobra política para desactivar la formación. El presidente y fundador, José Antonio de Miguel, advierte que las decisiones populares les van a pasar factura y no van a conseguir salvo reactivar a la plataforma.

José Antonio de Miguel ha pasado hoy por los micrófonos de Cope Soria. El responsable de la PPSO ha analizado lo ocurrido el pasado sábado con la constitución de los Ayuntamientos después de que se rompieran la noche anterior las negociaciones con el PP. Asegura que "hay una consigna clara por parte del PP que es intentar barrer del mapa y eliminar a la PPSO, pero lo que van a conseguir es reforzarnos", ha manifestado De Miguel quien considera que las últimas decisiones populares van a tener coste político en las próximas elecciones.

De Miguel considera que el PP ha mordido el cebo de los socialistas que al final son los claros vencedores de la jornada del sábado. El presidente de la PPSO cree que "el PP ha picado con lombriz como los tontos" ya que "con estas maniobras el PSOE ha logrado romper el pacto en la Diputación".

De Miguel no da por rotas las negociaciones en la diputación pero con sus condiciones. No se sentarán con el PP si no se excluye a la presidenta, Yolanda de Gregorio, tanto de las conversaciones como de una posible presidencia de la institución provincial.

El presidente de la plataforma del pueblo soriano cree además que entre las causas de la falta de entendimiento está también la enemistad entre el candidato de la PPSO en El Burgo Osma y ex dirigente Popular Antonio Pardo y la actual presidenta, Yolanda De Gregorio.

La plataforma del pueblo soriano lamenta haber perdido la posibilidad de gobernar o dar apoyo de gobierno en el El Burgo de Osma, San Leonardo o Covaleda pero se felicita de tener las alcaldías de 15 ayuntamientos de la provincia que le convierten "en la tercera fuerza política" por lo que anuncia que a pesar de las dificultades "seguiremos peleando".