Manix Mandiola ""Venir a jugar o a entrenar al Numancia es un orgullo para cualquiera"

Tras conocerse en el día de ayer que el Numancia jugara definitivamente en Segunda B hoy se ha presentado el entrenador encargado de devolver al equipo al fútbol profesional. Será Manix Mandiola, es un entrenador con una dilatada trayectoria y una amplia experiencia en el fútbol español, sobre todo en la categoría de bronce, con casi 500 partidos y 17 temporadas en su haber.

Tras su etapa en el Atlético Baleares, Manix buscaba ir a un equipo en el que pudiera disfrutar. Un equipo que tuviera orden y coherencia.

El ya técnico rojillo añadía que "Venir a un equipo grande siempre es un reto, para lo bueno y para lo malo. De la alegría al derrotismo se puede pasar por una tanda de penaltis en el último partido de playoff".



El primer reto para el nuevo entrenador debe ser “contagiar a la gente, que se ilusione. Conozco a esta afición desde hace mucho tiempo y también gracias a Jagoba Arrasate que es amigo íntimo y personal. Sé que aquí hay una buena afición y voy a conectar seguro"

El siguiente paso es configurar y fichar jugadores en un equipo que parte prácticamente de cero. En las próximas horas y días habrá noticias en ese sentido. Al míster es algo que no le preocupa especialmente ya que según destacaba "Soy un entrenador que se adapta a sus jugadores. Dependiendo de los jugadores que traiga Fernando, jugaremos a lo que mejor sepan hacer ellos. No tengo una idea concreta, voy a sacar el máximo rendimiento a las características de los jugadores que tenga". "Venir a jugar o a entrenar al Numancia es un orgullo para cualquiera. Es por eso que, aunque parece que vayamos tarde, no habrá excusa", añadía.

Respecto al comienzo de los entrenamientos, no hay fecha concreta pero "En el momento en que tengamos gente suficiente como para hacer un entrenamiento coherente empezaremos a entrenar. Creo que mínimo falta una semana para eso por lo que tendremos que esperar un poco"