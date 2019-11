Lucas apuesta por la educación como motor de desarrollo y reivindica el valor de los centros históricos

La consejera de Educación Rocío Lucas ha apostado hoy en Soria por impulsar la educación como motor de desarrollo y ha reivindicado el valor patrimonial de los centros de enseñanza históricos reconocidos en la comunidad como es el caso del instituto Antonio Machado.

Lucas ha visitado el centro educativo soriano declarado como centro de enseñanza histórico desde el pasado mes de julio y que se suma al total de 29 colegios o institutos de la comunidad que cuentan también con este reconocimiento por su patrimonio documental, bibliográfico, científico, educativo o cultural o por el valor del edificio en el que están situados.

También ha subrayado los buenos resultados obtenidos por los estudiantes matriculados en los bachilleratos de excelencia que en el caso del Machado ha dejado un 100 por cien de aprobados en el primer año de implantación con una nota media superior al 7,5. El Instituto Machado cuenta con uno de estos bachilleratos de excelencia concretamente en el área de Humanidades y Ciencias Sociales de los 24 centros que ofertan estas opciones en la comunidad.

La titular de Educación también ha destacado el incremento en un 1,1 por ciento en el número de matriculaciones en la provincia para este curso que constituye el mayor aumento en toda la región.

En clave autonómica, Lucas ha confiado en una pronta resolución al agravio que supone la EBAU con la implantación de una prueba única para todo el país. "Esperemos que se ponga encima de la mesa ese agravio que cada vez se acrecienta en el tiempo y que provoca situaciones pintorescas como que en una comunidad se penalicen las faltas de ortografía y en otras no", ha manifestado Lucas quien ha insistido en que no tiene sentido ya que el distrito universitario es único y por lo tanto no debieran existir distintas pruebas.

Lucas ha negado la falta de docentes en algunos institutos sorianos como el Virgen del Espino y en este sentido ha recordado que han aumentado los requisitos de los interinos para acceder a la docencia con la obligatoriedad de disponer de un master. En este sentido ha hecho un llamamiento a la formación a aquellas personas que están en las listas de interinos.