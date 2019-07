Los trabajadores del Sacyl en Soria denuncian plantillas insuficientes y que no se cubran las ausencias

Los profesionales sanitarios de Soria y Castilla y León han denunciado el aumento de la carga asistencial que padecen en los centros hospitalarios derivada de unas plantillas insuficientes y de la no cobertura de las ausencias en vacaciones o en incapacidades temporales largas. En la encuesta realizada por CCOO en toda la región, se refleja el malestar de los trabajadores del Sacyl que exigen a los nuevos responsables de la gerencia regional de salud que cumplan la normativa y que no abusen de los profesionales. El 65,4 por ciento de los encuestados lamentan las ausencias no sustituidas mientras más de la mitad se quejan de unas plantillas insuficientes que aumentan la sobrecarga física y mental de los profesionales y el número de bajas.

Los profesionales sanitarios también demandan más formación en horario laboral, un 63,3 por ciento, y lamentan que la dirección y los mandos intermedios no resuelven los problemas cuando se acude a ellos en cuanto a permisos, calendarios o turnos sin olvidar el exceso de jornada que no se computa como tiempo trabajado. Por todo ello exigen al Sacyl que cumpla el acuerdo firmado e implante las 35 horas creando además nuevos puestos de trabajo.

El sindicato demanda a la administración regional y especialmente a los nuevos responsables en materia de sanidad que sustituyan las ausencias, amplien la oferta formativa y las plantillas orgánicas, que computen como jornada ordinaria realizada los excesos de jornada y que establezca un sistema de certificaciones.

Respecto a la situación específica de Soria y la falta de especialistas, la responsable provincial de la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO en Soria, María Jesús Sotillos, reconoce la complejidad de atraer profesionales a Soria pero advierte a la gerencia que podría mejorarse la situación ofreciendo contratos más estables y atractivos.

CCOO demanda además datos reales sobre las listas de espera que no se limitan solo a las intervenciones sino que acumulan demoras "insostenibles" en consulta de especialistas o en pruebas diagnósticas.

Por su parte el secretario provincial de CCOO, Javier Moreno, ha subrayado la profesionalidad de los trabajadores del sacyl que a pesar de las dificultades prestan una atención sanitaria más que adecuada a los pacientes.