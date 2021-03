Los hosteleros reclaman en Hacienda que no se les exija tributar al 100% tras meses de cierre

La hostelería soriana ha vuelto a salir a la calle reclamando a las administraciones que se les compensen las pérdidas de los meses de cierre y que se les deje trabajar.

De nuevo el sonido de los platos rotos ha simbolizado el hartazgo de un sector que acumula pérdidas inasumibles que han hecho tambalear incluso negocios consolidados.

Es el caso de Gary, José Luis Giménez, del Mesón Castellano que asegura que estos meses han tenido que tirar de los ahorros de toda una vida. "Tendremos que empezar a vender los zapatos, los calcetines o la chaquetilla", asegura Gary quien confía en que "alguien no ayude o que Dios nos pille confesados".

Gary lleva al frente del Mesón Castellano más de 50 años y casi 70 en la hostelería y asegura que no recuerda nunca un momento así para el sector."Yo esto no lo había conocido nunca y llevo trabajando desde los 9 años y tengo 76" añade el propietario del emblemático local que lamenta que "hay muchas empresas y yo soy una de ellas, que no tenemos ni para pagar la luz".

Las pérdidas son infinitas y dependen también del sector. El ocio nocturno ha sido sin duda uno de los más castigados hasta el punto de vivir una situación ya insostenible. Jaime, uno de los afectados, asegura que esta situación es insostenible puesto que "está afectando a nuestras economías pero también a nuestras familias". Reclaman "que si no estamos facturando tampoco tendríamos que tributar de la misma forma".

Jaime, responsable de uno de estos locales, exige indemnizaciones más que ayudas para hacer frente a los meses de cierre.

En estos meses han tenido que adaptarse e incluso reinventarse y acondicionar sus locales como cafeterías pero asegura que ha sido muy complicado "puesto que tú llevas un histórico con tus clientes que te enmarcan en una zona del ocio y es muy difícil cambiarles la idea de a qué te dedicas".

Hoy la concentración de los hosteleros se ha trasladado a las puertas de la delegación de Hacienda, con el fin de recordar al estado que los pagos son al 100 por cien mientras las la hostelería ha estado meses cerrada y cuando abre lo hace con restricciones. Pablo Cabezón, presidente de asohtur, ha recordado que "aunque ahora nos dejen abrir, lo hacemos con aforos reducidos pero nos exigen los pagos al 100 por cien" de manera que reiteran la urgencia de ayudas e indemnizaciones que compensen sus pérdidas.

La agrupación de la hostelería apela a las instituciones para que sean más flexibles con aquellos establecimientos que arrastran deudas que a su vez les impiden acceder a las escasas ayudas que se han dispuesto para el sector.

Con la desescalada de ayer, los establecimientos sorianos que estaban cerrados han reabierto sus puertas practicamente al 100 por cien ya que la situación de cierre era insostenible.

Sin embargo, las expectativas para Semana Santa no son muy optimistas con la opción más que posible del cierre perimetral por comunidades autónomas.