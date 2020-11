Los hosteleros exigen ayudas y denuncian el "chasco" de unos políticos que "no han estado a la altura"

Soria amanecía hoy con las persianas de bares y restaurantes abajo pero con la voz alta y clara de los hosteleros que han salido a la calle a exigir a las administraciones que ayuden a un sector que no puede resistir más con continuas restricciones que van a llevar a la ruina a muchas familias.

Los hosteleros han escenificado la muerte del sector con ataud incluido y con la marcha fúnebre acompañando a los pitos que dirigen a los políticos de todos los partidos a los que reprochan no haber estado a la altura a la hora de buscar soluciones en estos siete meses. Pablo Cabezón, presidente de Asohtur (Asociación soriana de hostelería de turismo), ha lamentado el "chasco de unos gobernantes que no han sabido resolver el problema en siete meses para que no nos avoquen a la ruina", al tiempo que ha advertido a los políticos que "son ellos y no nosotros los que deben pedir los créditos".

Cabezón teme que el confinamiento no se limite a 14 días y que a la hostelería le siga el comercio y el confinamiento de los ciudadanos.

Los hosteleros se enfrentan a semanas de incertidumbres, facturas que no pueden pagar y empleados a los que no saben qué decirles ni en qué situación van a quedar. Víctor Chicote es copropietario de tres establecimientos y asegura que son 11 las personas que trabajan en sus locales "ahora mismo en la calle" y con muchas incertidumbres.

Max, de restaurante Al Bar de Max de la capital soriana, reclama ayudas que compensen los cierres obligados. "Ya que nos obligan a cerrar ellos, que nos ayuden, que quiten los pagos para que también nosotros podamos vivir".

Max advierte sobre la dificil situación de muchos compañeros del sector con pequeñas y grandes plantillas. "En mi caso tengo un solo empleado y aún así me cuesta así que no se cómo van a asumir la situación los que tengan muchos trabajadores".

David de Santiago, del Fogón del Salvador, habla también del esfuerzo tremendo que han hecho los hosteleros para adaptar sus locales y de las pérdidas de un sector donde las cosas no son tan sencillas como cerrar la puerta y marcharse a casa.

El propietario de Ogham y el Fogón del Salvador subraya además el comportamiento ejemplar del sector durante el verano donde no ha habido un número elevado de contagios en bares y restaurantes

La concentración ha sido multitudinaria y ha concluído con un responso fúnebre protagonizado por la actriz Tatiana Ramos.