De Gregorio lamenta la fuga de Ruiz a la PPSO "por que no le dimos lo que pedía"

La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, ha manifestado hoy a Cope Soria su sorpresa por la candidatura por la PPSO de la que fuera vicepresidenta de la Junta y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, con la que la militancia de Agreda ha mantenido conversaciones en estos últimos meses. Con el respeto a las decisiones personales, De Gregorio no entiende que vaya de la mano con quienes cerraron la residencia de Agreda. "A mi ha dolido por los afiliados del PP de Agreda que han trabajado con ella por hacer una lista fuerte en la localidad", ha señalado la dirigente popular quien se extraña de que se alinee ahora con personas como Antonio Pardo que cerró la residencia Sor María de Jesús de la villa agredeña.

La dirigente popular lamenta que las últimas fugas se hayan producido por no lograr los propósitos a los que aspiraban. "Cuando no te dan lo que quieres, te vas a otro partido", afirma De Gregorio quien lamenta que este tipo de decisiones provoquen decepción en el electorado "por buscar solo su interés personal".

La presidenta popular no quiere polemizar por la crisis generada por la sustitución de José Manuel Hernando en lista al Senado por la candidatura de María del Mar Angulo. Admite que ha sido una "imposición", asegura que ha habido "diferentes planteamientos" e insiste en que es una decisión que la dirección provincial respeta y "a la que no hay que dar más vueltas".

De Gregorio asegura que su propósito seguirá siendo unir el partido y abriendo la puerta a todo aquel que quiera estar en el PP y recuerda que tomó las riendas en un momento complejo y de división interna que ha tratado de frenar. "Nadie me puede echar en cara que no se hayan abierto las puertas a que todo el mundo viniera al Partido Popular", añade la dirigente popular que asegura que las fugas se han producido "por que no se les ha dado lo que pedían".

De Gregorio rechaza por completo la dimisión de la que hablaron algunos medios y asegura que afronta con más fuerza si cabe el reto electoral

Respecto a la lista al ayuntamiento de la capital asegura que primero se decidirá el programa y después las personas.