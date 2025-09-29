Descubre el libro que recopila la memoria culinaria de los mayores de la provincia de Soria con recetas que esconden recuerdos y vivencias

Saboreando recuerdos es el título del recetario que hoy ha presentado la Diputación de Soria y que reúne la memoria culinaria de las personas mayores de la provincia usuarias del servicio de ayuda a domicilio.

El libro recoge ,recetas tradicionales transmitidas de generación en generación junto con otras elaboraciones que forman parte de la identidad gastronómica soriana. Cada plato está acompañado de recuerdos, anécdotas y vivencias personales, convirtiendo este recetario en un testimonio de la cultura popular y en un homenaje a la memoria de quienes lo han compartido.

En estas páginas se recoge el saber culinario de las mujeres y hombres de la provincia de Soria que forman parte del servicio de Ayuda a Domicilio.

Este proyecto nace con un doble objetivo, preservar y poner en valor un patrimonio inmaterial tan valioso como es la cocina ligada a la historia de los pueblos, las familias y celebraciones y por otro busca dar visibilidad a un servicio público fundamental, que no solo atiende las necesidades básicas de quienes lo utilizan, sino que también genera vínculos humanos.

Un intercambio de saberes y experiencias que enriquece tanto a quienes reciben la atención como a quienes la prestan, cómo ha destacado la diputada de Servicios Sociales Laura Prieto, que recuerda que la publicación recoge “un patrimonio inmaterial en el ámbito culinario que incluye aportaciones personales y recetas vinculadas a recuerdos y momentos de celebración y del día a día de nuestras casas”.

“Presentar esta edición supone reivindicar la fuerza de lo sencillo y lo cercano, supone reconocer que, en los fogones de nuestras casas, se esconde una riqueza cultural enorme, que merece ser transmitida y celebrada y supone, sobre todo, poner en valor la Ayuda a Domicilio como un servicio que no solo cuida, sino que también acompaña y preserva la memoria viva de nuestros pueblos” , ha señalado Laura Prieto.

José Manuel Millán, delegado de Clece Noroeste, empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio ha subrayado también que el libro “no solo recupera recetas, sino también historias personales que refuerzan la importancia del cuidado, la memoria y el envejecimiento activo.

La iniciativa ha contado con la colaboración de la chef del restaurante La Lobita y estrella Michelín Elena Lucas que ha afirmado que “la cocina es memoria, identidad y emoción y proyectos como este dignifican nuestra gastronomía y nos recuerdan que detrás de cada plato hay una historia que merece ser contada”.

La iniciativa se enmarca dentro de la colaboración de la empresa de servicios con distintas administraciones en todo el territorio nacional, donde ya se han publicado recetarios similares en Palencia, Jaén, Melilla o Granada. Todos ellos comparten un mismo objetivo: dar voz a las personas mayores, reconocer su papel activo en la sociedad y poner en valor la gastronomía como vehículo de memoria y unión entre generaciones.

Además, el proyecto contribuye al bienestar de los mayores, ya que favorece la estimulación cognitiva, el trabajo de reminiscencia y el refuerzo de la autoestima. Aparte de esto constituye un baluarte de la tradición gastronómica soriana.