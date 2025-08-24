Deja Madrid para emprender en un pequeño pueblo de Soria y su negocio triunfa por este curioso motivo: "La mejor decisión de mi vida"

Clara Sanz es una joven emprendedora soriana que dejó la capital de España para cumplir un sueño que hoy es una realidad. Crear su propio negocio de flores en la comarca del Jalón donde comercializa flores frescas, secas y preservadas que cultiva en el huerto de Somaén. Clara está convencida que trasladarse al pueblo familiar “ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida a nivel laboral y personal”.

Alamy Stock Photo Calles de un pueblo de Soria (Castilla y León)

La Moderna Rural Shop es mucho más que una floristería. Es un ejemplo de éxito empresarial desde un pequeño municipio pero con el altavoz de la redes sociales que le ha permitido “entrar en las casas de muchísimas personas en toda España”.

No en vano, las ventas online representan ahora mismo el 80 por ciento de su negocio si bien es muy consciente que no puede descuidar el trato cercano y presencial. “Tenemos que tener los pies en la tierra para que lo online no se nos coma la venta física que es lo que siempre está y los vecinos de siempre”.

Clara Sanz asegura que estar en un pueblo “es lo que nos ha diferenciado” ya que le ha permitido desarrollar un modelo de negocio rural y rústico pero con todas las ventajas de la tecnología.

LOS COMIENZOS FUERON MUY DUROS, PERO NUNCA SE RINDIÓ

Los comienzos fueron difíciles, nos cuenta Clara que asegura que nadie daba un duro por su idea y fueron muchos los que le dijeron que se estaba equivocando. Esta joven emprendedora subraya que sobretodo antes de la pandemia del Covid, “volver al pueblo se relacionaba como algo negativo, de fracaso y de ir hacia atrás, contracorriente”.

De los inicios han pasado ya diez años y su negocio no deja de crecer. De hecho se encuentra en permanente crecimiento. Este verano han cambiado la ubicación de la granja de flores que les permite mayor amplitud y más posibilidades y tiene previsto crear un centro de visitantes donde puedan impartir cursos para cortar flores o elaborar todo tipo de creaciones.

Madre de tres hijos y geóloga de profesión, Clara fue despedida de su trabajo al tener su segundo hijo por pedir una reducción de jornada. La vida ajetreada de una gran ciudad no le parecía el entorno más adecuado para criar a sus hijos y decidió dar el paso con la ayuda de su marido, ingeniero de telecomunicaciones.

esta joven también se ha lanzado ahora a escribir

A comienzos de este año, Clara publicó su primera novela, no autobiográfica pero sin inspirada en su historia que lleva por título Todas las flores que olvidamos. Esta joven a la que le gusta que le llamen florista rural, acompaña sus diseños florales de escritos y reflexiones lo que despertó el interés de una editorial que le animó a escribir una novela inspirada en las flores y en el mundo rural. Ahora ya está inmersa en otro nuevo proyecto editorial. Una guía para todos los amantes de las flores que espera tener lista estas próximas navidades.

Clara Sanz, florista rural, está convencida que emprender en el medio rural ha sido la mejor decisión laboral y personal de su vida

Clara Sanz es sin duda una firme defensora de la vida en los pueblos y anima al emprendimiento rural con un si rotundo. “Es calidad de vida, tienes tus limitaciones para emprender pero muchas ventajas y beneficios que no te dan las grandes ciudades y es el trato y el cariño de las personas que creen y se vuelcan en ti y al final te dan alas hasta para salir en redes sociales”, asegura.

@lamodernaruralshop es el nombre de su cuenta en Instagram, cuenta ya con 330.000 seguidores y en ella puedes encontrar todo tipo de consejos para preservar tus ramos, y flores, conocer el entorno de la comarca del Jalón, descubrir curiosidades flores desconocidas para muchos.