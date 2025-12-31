El campo soriano cierra un 2025 "muy difícil" y mira con recelo a la nueva PAC

El sector primario no descansa, ni siquiera en jornadas festivas como la de Nochevieja. La presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, ha hecho balance de un año 2025 que califica como "muy difícil" para las explotaciones de la provincia. A pesar de los buenos rendimientos en la cosecha, los bajos precios, el pedrisco y la incertidumbre sobre la futura Política Agraria Común (PAC) han marcado un ejercicio complicado.

Una cosecha agridulce

En el capítulo agrícola, el año ha dejado una sensación contradictoria. Si bien Ana Pastor reconoce que en términos de rendimientos y kilos de cosecha ha sido un buen año, el resultado final ha estado "muy marcado por ese pedrisco". En total, se registraron 80.000 hectáreas dañadas en la provincia, lo que ha supuesto un duro golpe para muchas explotaciones. A esto se suma la persistente queja por los bajos precios, que dificultan la rentabilidad.

La nueva PAC y la situación ganadera

La negociación de la nueva PAC es uno de los principales focos de preocupación. Desde Asaja piden una política "sólida, fuerte y con menos burocracia". Para visibilizar su descontento, la junta directiva de la organización se desplazó a Bruselas para participar en una manifestación convocada por el Copa-Cogeca. Pastor advierte de que no dudarán en volver a movilizarse: "Seguiremos en las calles y seguiremos en la lucha por esa PAC tan necesaria que necesitamos".

Por su parte, la ganadería ha vivido un año de incertidumbres. Aunque el sector ha contado con buenos precios, la presidenta de Asaja Soria lamenta que en materia de sanidad animal "ha sido una enfermedad tras otra". Según explica, cuando estaban centrados en combatir una, "nos aparecía una nueva", lo que ha convertido el 2025 en un año "difícil en ese sentido" para los ganaderos.

El riesgo del abandono rural

La difícil situación económica, sumada al envejecimiento del sector, mantiene activa la tendencia de cierre de explotaciones. Ana Pastor señala que, si bien algunas explotaciones cesan su actividad por la jubilación de sus titulares, otras lo hacen por problemas de rentabilidad. "Eso es lo que no puede pasar y no deben permitir que pase", subraya, en referencia a la falta de viabilidad económica.

Como cada año, Ana Pastor ha concluido haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que apoye al sector consumiendo productos locales durante las celebraciones navideñas y el resto del año. Pastor ha destacado la "amplia variedad" y los "mejores estándares de calidad" de los productos de Soria, como el cochinillo, el cordero, la mantequilla o el torrezno, como la mejor opción para las mesas.