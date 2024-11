Calzado, ropa interior o medicinas, prioridades ahora en la ayuda a Valencia

Los afectados por la DANA reclaman calzado, especialmente botas, ropa interior medicamentos, pañales, comida para bebés y celíacos, agua, productos de limpieza o herramientas. Son las principales necesidades en este momento cómo han transmitido quienes están en el terreno. Miguel Ángel Aguilera, coordinador del movimiento UNASPI y presidente de MAGIN ha contado a COPE cuales son las demandas prioritarias actualmente y que por lo tanto se están priorizando también en la recogida en Soria.

El Mesón Los Caballos es el punto de recogida de este movimiento de agricultores que ha enviado desde Soria varios camiones .

De la provincia han partido en las últimas horas un camión con víveres y otro de paja donado por particulares, otro camión de paja desde Miño de Medinaceli, dos furgonetas desde San Esteban y tractores que se han desplazado para colaborar en las tareas de limpieza.

El envío va a continuar en los próximos días, también de la mano de la Diputación que les ayudará para hacer llegar todo el material e incluso forraje también para alimentar animales.

Aguilera ha explicado que “nos empieza a fallar el transporte puesto que son iniciativas particulares de agricultores con camiones o alguna empresa de transporte”. La institución provincial se ha prestado a ayudar a UNASPI para el envío del material recogido y también han partido hoy dos camiones cargados de forraje y paja “para alimentar el ganado que se está muriendo y no tiene para comer y beber”.

Ante los numerosos bulos que corren por las redes sociales y las dudas que generan en los ciudadanos, Miguel Angel Aguilera garantiza que todo lo que se está donando está llegando a destino. “Tenemos distribuida gente por todos lados y saben las necesidades que hay”, explica Aguilera que subraya la dificultad de acceder a zonas pequeñas donde en muchos casos apenas ha llegado la ayuda y que UNASPI está priorizando en las entregas.

Por delante el camino es muy largo y hay que tratar de dosificar la ayuda para que no cese y no se desperdicie. “Van a venir semanas muy duras, esto no va a durar ni dos semanas ni de un mes de manera que hay que tratar de distribuir esa ayuda de manera espaciada para que no se aglomere”, señala el coordinador del movimiento de agricultores a nivel nacional.

La Diputación de Soria mantiene su operativo actual en la zona con la vicepresidenta y alcaldesa de Garray, María José Jiménez al frente hasta el próximo viernes que tendrá lugar un relevo de las personas que han trabajado sin descanso en el terreno.

Además el parque de maquinaria de la diputación sigue recibiendo la ayuda y las donaciones de toda la provincia. El presidente ha agradecido la solidaridad de todos los sorianos y ha destacado que “el parque está practicamente al completo fruto de la solidaridad de los sorianos que han demostrado el corazón que tiene nuestra tierra”.

La Diputación de Valencia será la que gestione todo el material recogido en función de las necesidades de manera que se hará un listado de recursos y se irán haciendo envíos en función de las necesidades. “Contamos con más de un centenar de personas y un centenar de tractores y maquinaria especial que se han puesto a nuestra disposición para colaborar en las tareas de limpieza y de recuperación de la zona”, ha destacado Serrano.

También continúan en la zona los bomberos del parque de Soria que acudieron de forma voluntaria así como los efectivos de Cruz Roja desplazados a Valencia y se mantiene la recogida del Banco de Alimentos en horario de mañana en la nave del polígono industrial Las Casas y por la tarde en la sede situada en la cuadrilla de San Esteban.