Una apisonadora colisiona contra el edificio de la Junta en Soria después de que su conductor se haya desvanecido

El vehículo ha acabado impactando contra un lateral del edificio de usos múltiples de la Junta en Soria

Una apisonadora ha colisionado contra el edificio de usos múltiples de la Junta en Soria que alberga la delegación territorial. El conductor se ha sentido indispuesto y según los testigos ha comenzado a conducir de forma errática hasta que ha impactado contra el edificio.

El conductor trabaja para la empresa Asfaltia y estaba participando en las tareas de asfaltado que se están llevando a cabo en diversas calles de la capital soriana. El vehículo estaba transitando por la calle Fueros de la ciudad, donde ha podido tener lugar el desvanecimiento del trabajador que ha atravesado la carretera y ha ido finalmente a colisionar contra el lateral del edificio de la Junta en Soria, en el cruce con la Avenida de Navarra.

El suceso se ha producido en torno a las ocho de la mañana y además de dañar parte de la fachada del edificio de usos múltiples de la administración regional en Soria, también ha provocado daños materiales en el jardín adyacente, según ha confirmado el Ayuntamiento de la capital.

En un primer momento han acudido hasta la zona los trabajadores de una empresa sanitaria que se ubica en las inmediaciones de la delegación territorial pero después se han desplazado hasta allí efectivos de emergencias, una ambulancia y varios agentes de la Policía Local de Soria que han abierto el correspondiente atestado.

El trabajador ha sido trasladado al hospital Santa Bárbara de la capital para la evaluación de lo ocurrido.