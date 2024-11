La original papelera que han instalado en un pueblo de Soria que ha desatado rencillas entre los vecinos: “Me parece...”

Aquí no hay quien viva o La que se avecina, dos series que marcaron a toda una generación en España (distintas generaciones, en realidad) y que relatan una situación que todos hemos vivido alguna vez: la difícil convivencia entre los vecinos.

Y no, no estamos queriendo decir que siempre haya mala relación con ellos o que en todo momento pase, pero lo cierto es que, en algún momento, acaban surgiendo rencillas que tienen que ser superadas en algún momento. Porque, de no ocurrir esa superación, los problemas pueden enquistarse.

Que si te ha caído el agua de lo que ha tendido el vecino de arriba, que si el repartidor se equivoca y llama a tu puerta, o cualquier nimiedad que haya provocado una disputa en una reunión de vecinos. Cualquier cosa suscita una pelea que puede acabar en las redes sociales.

Y te lo decimos con conocimiento de causa, porque hay una cuenta en X, antiguo Twitter, (@LiosDeVecinos) que se dedica a recopilar estas disputas entre vecinos y, al final, consigue que se vuelvan virales.

Sin embargo, no tiene por qué ser que las rencillas se levanten en el propio edificio, en el seno de nuestra casa, sino que puede ser fuera de ella. Y depende mucho de lo que se haga en las calles aledañas a nuestra casa.

Si no, que se lo digan a los vecinos de Almazán, un pueblo de Soria, en el que han instalado una papelera de lo más original.

La famosa papelera que ha desatado la polémica

Como te contábamos, la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos se dedica a recopilar aquellas anécdotas que aparecen en los rellanos, escaleras y puertas de comunidades de vecinos.

Esta vez, ha hablado de una papelera que han instalado en Almazán, un pueblo de Soria. Es de lo más original, porque la idea es que sirva de papelera para tirar las colillas de los cigarrillos.

Hasta aquí podría ser todo normal, si no fuera porque han aprovechado esta papelera para crear algo completamente inusual: una urna de votación.

En concreto, lo que piden es que cada fumador tire la colilla a un lado de la papelera, a modo de voto. Lo que se pide que se vote es si la tortilla te gusta con cebolla, o sin ella.

“La papelera es también urna de referéndum” bromeaba la cuenta de X que ha compartido esta historia.

Por supuesto, todos los que veían la publicación, no dudaban en comentar en la originalidad de la idea, y expresaban sus ganas de tenerla en sus ciudades para poder decir cuál es su opinión acerca de la tortilla.

La contundente respuesta de los españoles sobre si la tortilla española lleva cebolla o no

Como no todo el mundo opina lo mismo, el CIS ha planteado este debate en su última encuesta y nuestro compañero de La Tarde de COPE, Íñigo Palomar, nos lo ha contado: "Preguntaba el CIS ¿Cree Ud. que la tortilla española debe hacerse con o sin cebolla? Debe hacerse con cebolla lo ha votado el 71,8%, es decir, 7 de cada 10 españoles la prefiere con cebolla. La tortilla de patatas sin cebolla se queda en apenas el 21,3%, mientras que al 6,5% les da igual".

También hacen otras preguntas más generales como por ejemplo, ¿Cuál cree que es el plato español más típico y representativo de la gastronomía española? Y aunque la tortilla podría parecer la más típica, le gana la paella con el 39,6%, mientras que la tortilla se queda en el 33,5%. En tercer lugar se encuentra el jamón con solo el 15,5% de los encuestados.

Aunque pareciera que el gran debate de la tortilla es si debe llevar o no cebolla, tras los datos que hemos visto del CIS ha quedado claro que para los españoles, por el momento, no existe debate alguno. El debate realmente está en cómo se debe cocinar dicho plato, ¿te gusta muy hecha o la prefieres más cruda? A esta pregunta también ha respondido el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Pues según el 52,9 de los encuestados se debería cocinar poco hecha. En un 28,3 se quedan los que piensan que debe hacerse muy hecha y un 17% creen que ni mucho ni poco, en su punto.