Madruga todos los días para trabajar en Valencia y lo que hace para despertarse indigna a todos los vecinos: “Con frecuencia”

Aquí no hay quien viva o La que se avecina, dos series que marcaron a toda una generación en España y que relatan una situación que todos hemos vivido alguna vez: la difícil convivencia entre los vecinos.

Y no, no estamos queriendo decir que siempre haya mala relación con ellos o que en todo momento pase, pero lo cierto es que, en algún momento, acaban surgiendo rencillas que tienen que ser superadas en algún momento.

Edificio con ascensor

Que si te ha caído el agua de lo que ha tendido el vecino de arriba, que si el repartidor se equivoca y llama a tu puerta, o cualquier nimiedad que haya provocado una disputa en una reunión de vecinos. Cualquier cosa suscita una pelea que puede acabar en las redes sociales.

Y te lo decimos con conocimiento de causa, porque hay una cuenta en X, antiguo Twitter, (@LiosDeVecinos) que se dedica a recopilar estas disputas entre vecinos y, al final, consigue que se vuelvan virales.

Es precisamente lo que ha pasado con una de un edificio de vecinos en Valencia. Y es que algo que hace un vecino en concreto ha importunado al resto.

Lo que hace por madrugar que indigna a los vecinos

Son muchos los vecinos que, hartos de una situación que viven en su edificio, deciden comunicarlo a través de una nota que dejan en el relleno. A veces, todo hay que decirlo, hay algunas notas un poco ofensivas.

En este caso de este edificio de Valencia, nada más lejos de la realidad, porque era una nota muy educada. Igualmente, sí que le decía cuatro cosas que quería decir a ese vecino, especialmente por lo que hace cuando se levanta.

Y es que este vecino madruga mucho para ir a trabajar, lo que es, en realidad, algo normal. Sin embargo, lo que hace para despertarse es lo que inoportuna al resto.

“La alarma de su despertador suena con frecuencia durante la madrugada (hasta 12 veces esta madrugada pasada) y despierta a mi niña, lo cual está afectando a su descanso” comentaba.

“Entiendo que las alarmas son importantes, pero me preguntaba si podrías ajustar la duración de la alarma para que sea menos molesta. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que funcione para ambos. Gracias por tu comprensión y ayuda” sentenciaba la nota.

No sabemos si al final habrá hecho algo, pero la solución es difícil porque, lo mismo, este vecino tiene un sueño tan profundo que cualquier cosa no le despierta.

Pide comida a domicilio y nunca le llega por culpa de sus vecinos

Si no, que se lo digan a estos vecinos de una comunidad de Cataluña, que ha amanecido con una inesperada nota en su ascensor, que iba más que dirigida a un vecino en particular.

Pero vamos por partes, porque esta vez no se trata de una de esas historias que recopilamos de que alguien no ha limpiado bien su casa, o que deja la ropa tendida salpicando al vecino de abajo. No, esta vez va más allá, y es una rencilla por un pedido de comida a domicilio. Sí, tal y como lo lees.

Resulta que este vecino, un jueves por la noche, decidió que era el momento perfecto para pedir algo de comida a domicilio. Lo haría a través de una página web, o una aplicación, o por teléfono, pero el caso es que la comida nunca llegó. ¿Habría puesto mal la dirección? Pues no, la puso bien, pero el repartidor se equivocó.

Hasta aquí podría haber sido todo normal, si no fuera porque el repartidor se equivocó y lo llevó a otra puerta. Puedes decir que sí, no hay nada raro ahí, el problema vino cuando el inquilino en cuestión, aceptó la comida... de gratis. Aun sabiendo que se había equivocado.

"Al vecino que el jueves por la noche se quedó un pedido de hamburguesas, gracias" comenzaba diciendo el vecino afectado a través de una nota que colgó en el ascensor.

Pero iba más allá, y explotaba contra él. "Ojalá revientes y te tengas que gastar el importe de la cena en medicinas. Con todo el amor del mundo, tus vecinos" rezaba la nota.