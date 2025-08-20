El testimonio de uno de los bomberos de Segovia desplazado al infierno de los incendios de León: "Terrible"

España arde. Castilla y León se está quemando. León, Zamora, Palencia, Ávila y Salamanca están sufriendo uno de los peores veranos de su historia. Es un auténtico infierno. Miles de hectáreas afectadas por incendios, patrimonio en llamas, vecinos que son desalojados de sus hogares sin saber si los volverán a ver y la peor de las tragedias: la pérdida de tres vidas mientras luchaban contra el fuego.

En provincias que no están siendo afectadas por los incendios como es Segovia, se siente como se quema el monte en España, no solo por el humo que nos ha llegado estos días, sino también por la respuesta de la sociedad segoviana. Empezando por los bomberos. 6 voluntarios del Parque de Bomberos de Segovia han acudido a la llamada del dispositivo desplegado en León para ayudar en la extinción de los incendios.

Los bomberos de Segovia antes de partir a León

Desde el martes han estado trabajando en la provincia leonesa, en la zona de Santo Tirso de Cabarcos. Concretamente, recibieron el encargo de proteger el pueblo de Portela de Aguiar ante el avance de las llamas. Una vez han colaborado para salvar esta pequeña localidad, les han desplazado a la aldea de Leiroso para contener las llamas antes de que lleguen a las casas si los bomberos forestales no logran detenerlas.

desplazados desde segovia para ayudar a sus compañeros

El contingente segoviano formado por un cabo y cinco bomberos permanecerán hasta el jueves, día en el que recibirán el relevo si el dispositivo desplegado así lo considera el Centro Coordinador de Emergencias.

Edu Sanz Incendios

En COPE Segovia hemos hablado con el cabo de los bomberos de Segovia que se han desplazado a León. Él es Gonzalo González y ha relatado que al llegar se han encontrado un panorama "terrible al estar quemándose todo el monte, con poco acceso". Esto genera el principal problema con el que se encuentran y es que según informa González, "los medios terrestres no pueden acceder y solo son los aéreos los que actúan".

Sienten impotencia al ver como el fuego avanza sin que en ocasiones puedan hacer nada por detenerlo. Desde Segovia no dudaron en acudir a ayudar a los compañeros de otras provincias que necesitaban más medios para hacer frente al fuego.

"Sentimos impotencia porque lo vemos arder, pero no podemos acceder a ello" Gonzalo González Cabo de los bomberos de Segovia

Ha explicado en COPE cómo es un día luchando contra el fuego. Empiezan la jornada en el Parque de Bomberos de Ponferrada donde está instalado el puesto de mando avanzado. Allí tienen una primera reunión para organizarse, para luego acudir al destino y al puesto de mando de la Junta donde se gestionan las labores. Trabajan de 9:00 hasta las 23:00, para terminar llegando a Ponferrada a las 12 de la noche.

Ha querido agradecer los avituallamientos que están recibiendo y la bondad de los vecinos de los pueblo a los que están ayudando.

El cabo de los bomberos de Segovia no descarta ir a otras provincias de la Comunidad para ayudar a defender las poblaciones amenazadas por el fuego.