Solidaridad en Segovia con las provincias que están sufriendo el infierno de los incendios forestales: "Es la primera vez que nos movilizan por incendios"

Si has salido a la calle o si has abierto la ventana de casa habrás notado un olor a quemado. Se debe al humo que está llegando de los incendios forestales. Concretamente del que está afectando a la localidad de Jarilla en Cáceres. Y es que en Segovia, salvo pequeños conatos o falsas alarmas, estamos teniendo un verano tranquilo. Esto nos está permitiendo poder dedicar algunos de nuestros recursos a ayudar a nuestros vecinos castellanoleoneses.

La Agrupación de Protección Civil en Castilla y León está en constante comunicación con las agrupaciones provinciales para ir de apoyo a las labores de desalojo que se están produciendo en los distintos municipios afectados por el fuego. Hoy han activado a Protección Civil de Segovia para acudir a la provincia de Zamora. Dani Ramos, jefe de de la Agrupación de Protección Civil de Segovia, ha explicado en Herrera en COPE que están de apoyo en el municipio zamorano de Benavente para trasladar el material de albergue.

verano tristemente histórico en castilla y león

Están ante un verano que tristemente pasará a la historia por los incendios. Esto les obliga a estar alerta desde Segovia para prestar una ayuda específica por una causas por las que nunca antes habían requerido de su presencia. Dani Ramos lleva tres años como jefe de la agrupación de Segovia y ha explicado que es la primera vez que se ha visto en una así. "Desde que yo llevo al cargo de la agrupación nunca nos han movilizado por un incendio", ha añadido Dani

"Es la primera vez que nos movilizan a otra provincia por el tema de incendios" Dani Ramos Jefe de la Agrupación de Protección Civil de Segovia

Dani también es bombero forestal en Segovia y reconoce no haber vivido esto "jamás". Ha relatado que, "todos los que trabajamos en emergencias estamos todos los días pegados al teléfono, esperando a que suene y nos movilicen para hacer lo que sea"

Ahora mismo en la Agrupación de Protección Civil de Segovia son 6 voluntarios, aunque se incorporarán más en los próximos días y quedarán a disposición de cualquier emergencia no solo de Segovia, también de la comunidad