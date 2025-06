El superhéroe símbolo de la lucha contra el bullying en un colegio de Segovia: "No es solo cosa de niños"

La lucha contra el bullying es uno de los grandes retos que afrontamos como sociedad. El acoso escolar se sigue dando en las aulas y fuera de ellas a través del móvil. Ir al colegio es un sufrimiento para esos niños y niñas. Afortunadamente hay esperanza.

En el CEIP Atalaya de Palazuelos de Eresma han elaborado un auténtico símbolo. Se trata del mural 'Superhéroes contra el Bullying', una obra de arte urbano de gran formato que busca sensibilizar a toda la sociedad frente al acoso escolar a través del poder del arte.

El mural, de 7 metros de alto por 9 de ancho, ha sido creado durante diez días por el artista catalán Uri KTHR, conocido por su estilo visualmente impactante. La obra representa a un niño jugando a ser un superhéroe, símbolo de la fuerza interior que todos podemos desarrollar para enfrentarnos al bullying. La iniciativa nace del AMPA del colegio Atalaya de Palazuelos de Eresma, su presidenta es Elena Gilsanz

Mural 'Superheroes contra el bullying'

Durante el acto de presentación Gilsanz agradeció la implicación de todos y reflexionó sobre el sentido del proyecto, "este mural no solo es una obra artística: es un mensaje, un altavoz, una invitación a mirar y a escuchar. No señala al problema, sino que ilumina el camino hacia la solución: la empatía, el apoyo, la valentía de alzar la voz y el poder de sentirse acompañado.”

"Los adultos somos los que podemos poner mucho de nuestra parte" Elena Gilsanz Presidenta del AMPA

También intervinieron el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, concejal de cultura y educación, Juan Sevillano, quien subrayó la importancia de iniciativas como esta para construir una comunidad más consciente y cohesionada. Ha mencionado que "es un proyecto que va más allá de lo artístico, es una llamada a la acción para toda la comunidad, creando conciencia y ofreciendo herramientas para prevenir el acoso escolar. El mural es solo una parte visible de un compromiso mucho mayor con la educación y la cohesión social.”

Y el artista Uri KTHR, quien agradeció la acogida y explicó el proceso creativo del mural, "me voy con un recuerdo increíble de Palazuelos. Desde el primer momento me habéis hecho sentir como uno más, y eso no siempre es fácil cuando estás lejos de casa. Gracias a los más pequeños, a los más grandes y al AMPA por hacer de esta experiencia algo tan especial. Ha sido un placer dejar aquí una obra con un mensaje que ojalá perdure muchos años.”