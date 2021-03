El socio presupuestario de la alcaldesa de Segovia pide la dimisión de la concejala de Cultura

El grupo municipal de Podemos, socio presupuestario del equipo de gobierno que conforman PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia, pide la dimisión de la concejala de Cultura, Gina Aguiar, por la gestión del contrato del festival de cine. Una sentencia de lo contencioso-administrativo ha declarado irregular la adjudicación a la asociación Trípode Cultural de la organización y dirección de SeCine, el festival heredero de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, la MUCES.

El concejal morado, Guillermo San Juan, asegura que “no hay más vuelta de hoja” y considera aclarado que la concesión se fragmentó para abordarlo a través de contratos menores y evitar un proceso de licitación a través de un concurso público, “para acortar los procedimientos que marca la ley” y adjudicar “a dedo” la dirección del festival.

Tras la causa judicial iniciada por la denuncia del grupo municipal del PP y la sentencia, los populares pidieron la dimisión de Aguiar. Una postura a la que se sumó el grupo municipal de Ciudadanos. Con el concejal de Podemos son ya 13 de los veinticinco miembros de la Corporación municipal los que apuestan por esa dimisión. Sin embargo, la edil ha mostrado su posición contraria a dar ese paso. La última vez, por el momento, con motivo de la comisión extraordinaria de Cultura convocada a petición del edil morado y en la que la concejala debía dar explicaciones al resto de grupos políticos.

Unas explicaciones que llegaron acompañadas de documentación, pero que no parecen haber resultado satisfactorias para Guillermo San Juan, que ya anunció que, si no le convencían los argumentos, pediría la dimisión. Eso a pesar de tratarse del socio “preferente” del equipo se gobierno, como se ha referido a él, en numerosas ocasiones, la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero. La regidora ha insistido también en su apoyo en a Gina Aguiar para permanecer en su puesto. No en vano, tras las elecciones que dejaron al PSOE con diez representantes, el décimo integrante de la lista socialista renunció a tomar posesión del acta como concejal para que Aguiar pudiese entrar en la Corporación y convertirse en concejala de Cultura.

Nacho Valverde

En sus argumentos, Guillermo San Juan, recuerda que el contrato menor con Trípode Cultural fue por 14.999 euros. Es decir, un euro por debajo del límite permitido legalmente, como ya denunciase el PP. El edil morado habla de una “irregularidad muy grave realizada de forma intencionada” y que es incompatible, agrega, con la versión aportada por el gobierno de Luquero. Frente al argumento pertinaz del equipo de gobierno de que se ha tratado de un error administrativo, el portavoz municipal de Podemos recalca que se trata de una decisión política para decidir “sortear los controles que marca la ley”. Por lo que concluye que Aguiar debe dimitir.